3 de julio de 2026
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Sitio Andino
Godoy Cruz

El Municipio de Godoy Cruz dictará una capacitación gratuita en primeros auxilios

La capacitación en Godoy Cruz será gratuita, aunque se solicitará como inscripción la donación de un alimento no perecedero.

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La actividad se desarrollará el lunes 6, en dos turnos: a las 9 y a las 16.30, en la Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano, ubicada en Antonio Tomba 54.

La iniciativa busca acercar conocimientos fundamentales para que los vecinos puedan actuar de manera rápida y segura frente a situaciones de emergencia, hasta la llegada de los equipos de salud.

Aprender para actuar a tiempo

Durante la jornada se abordarán técnicas de Reanimación Cardiopulmonar, maniobras para actuar ante una Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño y pautas para asistir a una persona que atraviesa una convulsión.

Contar con estas herramientas puede marcar la diferencia durante los primeros minutos de una emergencia. Una intervención oportuna permite estabilizar a la persona afectada, reducir posibles complicaciones e, incluso, salvar vidas.

Inscripción gratuita y solidaria en Godoy Cruz

La capacitación será gratuita y tendrá un cupo máximo de 150 personas por cada turno. Por este motivo, quienes deseen participar deberán completar previamente el formulario de inscripción.

Además, el único requisito para asistir será la donación de un alimento no perecedero, ya que la propuesta también tendrá un fin solidario. Desde la organización recomendaron inscribirse con anticipación, debido a que los cupos son limitados.

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