29 de junio de 2026
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Robo

Un fotógrafo mendocino sufrió el robo de sus herramientas de trabajo y pide ayuda para recuperarlas

El robo ocurrió en un complejo de Godoy Cruz mientras la víctima dormía. Se llevaron un computadora, discos rígidos con archivos de más de 20 años. Además, dejaron el gas abierto.

El suceso ocurrió en el departamento de Godoy Cruz

El suceso ocurrió en el departamento de Godoy Cruz

 Por Carla Canizzaro

Un fotógrafo mendocino fue víctima de un robo mientras dormía en su departamento ubicado en un complejo sobre calle Paraguay, en Godoy Cruz. Los delincuentes aprovecharon la madrugada para ingresar al estacionamiento del lugar y llevarse parte de sus pertenencias, entre ellas herramientas fundamentales para su trabajo.

La víctima, Emanuel Díaz, relató que los ladrones sustrajeron una mochila que contenía una computadora MacBook Pro y tres discos rígidos, además de una bicicleta y las llaves del departamento.

Archivos irremplazables de más de 20 años

Más allá del valor económico de los elementos robados, Emanuel aseguró que lo que más le preocupa es la información almacenada en los discos rígidos. "Son trabajos de más de 20 años. Son archivos irremplazables", expresó con angustia, al remarcar que allí conserva gran parte de su trayectoria profesional.

Al escapar, los delincuentes dejaron una hornalla con el gas abierto, una situación que pudo haber provocado una tragedia

El fotógrafo contó que, al despertar, comenzó a sentirse descompuesto y fue en ese momento cuando advirtió la pérdida de sus pertenencias y detectó la fuga de gas.

robo, fotógrafo
El fotógrafo sufrió el robo de una mochila con una macbook pro y tres discos rígidos.

El fotógrafo sufrió el robo de una mochila con una macbook pro y tres discos rígidos.

Pide ayuda y ofrece recompensa

A través de dos comunicados difundidos en redes sociales, Emanuel Díaz solicitó la colaboración de la comunidad para intentar recuperar sus herramientas de trabajo. Además, ofrece una recompensa a quien aporte información certera que permita dar con los elementos robados.

Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse al 2617051857 o a través de su cuenta de Instagram @emmadiazfotografo.

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