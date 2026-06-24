Flagrancia: pasará un año en la cárcel por intento de robo

Un hombre identificado como Jonathan Iván Navarro fue condenado a 1 año de cárcel efectiva luego de ser detenido por el intento de robo de una silla playera en el patio de una vivienda ubicada en calle Moldes, en la Sexta Sección de Ciudad de Mendoza.

El hecho fue resuelto mediante el procedimiento de flagrancia, que permitió que el sospechoso fuera detenido, juzgado y condenado en menos de un mes.

La Justicia de Mendoza determinó que Navarro fue responsable del delito de hurto agravado por escalamiento, luego de haber ingresado al patio de la propiedad con la intención de llevarse el objeto.

La condena fue dictada tras una audiencia de juicio abreviado , instancia en la que el acusado reconoció su autoría para acceder a una pena menor.

En este caso, el condenado recibió una pena de cumplimiento efectivo debido a que ya contaba con antecedentes por otro robo y una condena previa. La fiscal del proceso fue Florencia Díaz Peralta, mientras que la jueza Martina Hertlein fue quien firmó la resolución judicial.

El robo, la detención y el rápido juicio en el sistema de flagrancia

El episodio ocurrió en una vivienda de calle Moldes, en la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza, cuando el propietario advirtió la presencia de Navarro dentro del patio e intentó sustraer una silla playera. La situación permitió la intervención policial inmediata y la detención del sospechoso en el lugar del hecho.

A partir del sistema de flagrancia implementado por la Justicia mendocina, el acusado quedó a disposición de la fiscalía y el expediente avanzó con rapidez. Este mecanismo busca resolver casos donde el autor es sorprendido cometiendo el delito o inmediatamente después, reduciendo los tiempos del proceso judicial.

En la audiencia de juicio abreviado, Navarro aceptó la imputación y confesó haber cometido el hecho. Ese reconocimiento fue tenido en cuenta para arribar a un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, aunque la existencia de una condena anterior por robo impidió que la pena quedara en suspenso.

Finalmente, la jueza Martina Hertlein homologó el acuerdo y estableció la condena de un año de prisión efectiva por el robo cometido.

De esta manera, el caso se resolvió en un período inferior a un mes desde la detención, en línea con el objetivo del procedimiento de flagrancia de agilizar la respuesta judicial ante delitos evidentes.