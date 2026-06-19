19 de junio de 2026
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Juicio

Juicio abreviado: primera condena por flagrancia en la Provincia de Mendoza

La justicia de la Provincia de Mendoza realizó un juicio abreviado y firmó la primera sentencia por delitos de flagrancia.

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El juicio fue firmado en el Polo Judicial de Mendoza. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

La justicia de la Provincia de Mendoza dictó la primera condena surgida de un procedimiento de flagrancia, luego de que un hombre fuera sentenciado a 10 meses de prisión efectiva por un intento de robo ocurrido en la Ciudad de Mendoza, en tanto que la resolución se alcanzó mediante un juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa del acusado, apenas diez días después del hecho.

El condenado fue identificado como Pedro Renzo Sánchez Mesa, de 43 años, quien fue hallado responsable del delito de robo simple en grado de tentativa. La jueza María Alejandra Mauricio, del Juzgado Penal Colegiado N°1, homologó el acuerdo alcanzado entre las partes y estableció la pena efectiva.

La condena tuvo una particularidad: Sánchez Mesa ya contaba con una pena anterior de tres meses de ejecución condicional por los delitos de robo simple y hurto simple, dictada el pasado 24 de abril. Debido a que volvió a cometer un delito, la Fiscalía solicitó la revocación de ese beneficio y la unificación de las penas, por lo que el cumplimiento deberá ser en prisión efectiva.

Los detalles del juicio abreviado por tentativa de robo

El hecho investigado ocurrió el pasado 8 de junio, cerca de las 2.34 de la madrugada, en las inmediaciones de calle Fader y Cipolletti, en la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza. Según la investigación, Sánchez Mesa se acercó a un Renault Clío estacionado y, tras realizar algunos movimientos, rompió el cristal derecho trasero del vehículo.

Luego ingresó al interior del rodado con la intención de extraer elementos del baúl. El objetivo era sustraer la rueda de auxilio, aunque no pudo concretar el robo debido a que las dimensiones del neumático eran mayores que la abertura por donde intentaba retirarlo.

La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad de la Ciudad de Mendoza y permitió que el sospechoso fuera detenido apenas seis minutos después de ocurrido el hecho. Ese mismo día fue imputado por robo simple en grado de tentativa y trasladado a la Penitenciaría.

La acusación estuvo a cargo del ayudante fiscal Tabaré Ezcurra, bajo los lineamientos de la fiscal Florencia Díaz Peralta, representantes de la Unidad Fiscal de Flagrancia. Tras la presentación de las pruebas y el acuerdo con la defensa, el imputado confesó su responsabilidad y la justicia resolvió la condena.

El caso quedó marcado como un precedente dentro del sistema de flagrancia de la Provincia de Mendoza, al concretarse una sanción penal efectiva en un plazo de diez días desde la comisión del delito.

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