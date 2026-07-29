Confesó que mató para vengar un robo y lo condenaron por homicidio: qué pena recibió

El acusado fue Iván Matías Maidana (26), un joven conocido como “Sushiman”, quien en primera instancia intentó acceder a una calificación por “legítima defensa”, pero por las características del crimen, quedó sumamente complicado.
Entonces, para evitar una condena mayor, decidió confesar y acceder a un juicio abreviado, recibiendo una pena menor, teniendo en cuenta que el máximo posible de un homicidio simple era de 25 años.
Homicidio en Las Heras para vengar un robo: los detalles
Según testigos, Maidana, al encontrar a los autores del robo que había sufrido su novia el día anterior, decidió perseguir a estos individuos y hacer “justicia por mano propia”.
Para los investigadores, el caso no encuadra en un acto de defensa, pues el robo ocurrió el día anterior y el agresor persiguió a los ladrones para atacarlos (entre otras conductas que complican al sospechoso). Por eso, Maidana fue detenido e imputado por homicidio simple.
Este lunes, en el Polo Judicial Penal, la fiscal Andrea Lazo acordó el juicio abreviado con la defensa del imputado y luego la jueza Marina Martín firmó la sentencia.