29 de julio de 2026
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Homicidio

Confesó que mató para vengar un robo y lo condenaron por homicidio: qué pena recibió

La justicia condenó en un juicio abreviado al autor del homicidio de Giovanni Levi Anzorena (19), ocurrido en agosto del 2025 en Las Heras.

El homicidio ocurrió en agosto del 2025 en Las Heras.&nbsp;

El homicidio ocurrió en agosto del 2025 en Las Heras. 

Foto: Cristian Lozano

El acusado fue Iván Matías Maidana (26), un joven conocido como “Sushiman”, quien en primera instancia intentó acceder a una calificación por “legítima defensa”, pero por las características del crimen, quedó sumamente complicado.

Entonces, para evitar una condena mayor, decidió confesar y acceder a un juicio abreviado, recibiendo una pena menor, teniendo en cuenta que el máximo posible de un homicidio simple era de 25 años.

Según testigos, Maidana, al encontrar a los autores del robo que había sufrido su novia el día anterior, decidió perseguir a estos individuos y hacer “justicia por mano propia”.

Para los investigadores, el caso no encuadra en un acto de defensa, pues el robo ocurrió el día anterior y el agresor persiguió a los ladrones para atacarlos (entre otras conductas que complican al sospechoso). Por eso, Maidana fue detenido e imputado por homicidio simple.

Este lunes, en el Polo Judicial Penal, la fiscal Andrea Lazo acordó el juicio abreviado con la defensa del imputado y luego la jueza Marina Martín firmó la sentencia.

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