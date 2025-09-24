Duro revés para el joven que mató en Las Heras para vengar un robo que sufrió su novia

El homicidio de Levi Anzorena ocurrió en agosto en Las Heras.

La justicia dictó hoy la prisión preventiva para Iván Matías Maidana (26), un joven que está acusado del homicidio de Giovanni Levi Anzorena (19), ocurrido en Las Heras , durante una especie de venganza por el robo que había sufrido la novia.

Para los investigadores , el accionar de Maidana no constituye en un acto de defensa , debido a que el homicidio ocurrió varias horas después del robo (al otro día) y que según la reconstrucción del crimen, el ahora detenido persiguió a la víctima hasta apuñalarla.

En base a esto, la jueza Cristina Pietrasanta avaló hoy la investigación y calificación penal elegida por la fiscal Andrea Lazo, por lo que Maidana continuará detenido, acusado de un homicidio simple.

Maidana, de 26 años y sin antecedentes penales, fue quien admitió que mató a Levi, acusándolo de un robo hacia su novia.

El homicidio ocurrió el sábado 2 de agosto por la tarde en 9 de Julio y Avellaneda de Las Heras, y según testigos, el ahora detenido, al detectar a los autores del robo que había sufrido su novia, tomó un cuchillo, persiguió a los presuntos ladrones y apuñaló a uno de estos.

Levi Anzorena sufrió un puntazo por la espalda y quedó tendido en la calle, donde finalmente falleció.

Para los investigadores, el caso no encuadra en un acto de defensa, pues el robo ocurrió el día anterior y el agresor persiguió a los ladrones para atacarlos (entre otras conductas que complican al sospechoso).

Por eso, Maidana fue detenido e imputado por homicidio simple, una calificación que lo puede llevar a una condena de hasta 25 años de cárcel.

Con la preventiva confirmada, ahora comenzará una etapa de recolección de pruebas para avanzar en la instrucción y poder llevar el caso a un juicio por jurado.