26 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Control de alcoholemia

Robos y control de alcoholemia marcaron el fin de semana largo en el Valle de Uco

os procedimientos se realizaron en Tunuyán y San Carlos e incluyeron robos, intentos de hurto y controles de alcoholemia positivos.

Subcomisaria Cordón del Plata en el Valle de Uco.

Subcomisaria Cordón del Plata en el Valle de Uco.

Las intervenciones se desarrollaron en los departamentos de Tunuyán y San Carlos, en el marco de controles preventivos y operativos de seguridad realizados por personal policial y de Seguridad Vial.

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Robo en una vivienda de Tunuyán

El primero de los hechos ocurrió el sábado 23 de mayo, cerca de las 4:40, en jurisdicción de la Comisaría 15° de Tunuyán. Según la denuncia radicada por un hombre de 36 años, mientras descansaba en su vivienda ubicada sobre Ruta 40 vieja y Callejón Figueroa escuchó ruidos provenientes del comedor.

Al levantarse constató que autores ignorados habían ingresado por una ventana y sustraído un televisor de 32 pulgadas y un teléfono celular, para luego darse a la fuga. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tunuyán.

Un conductor dio 2,38 en el control de alcoholemia en San Carlos

El domingo 24 de mayo, alrededor de las 4:30, personal de Seguridad Vial de la Comisaría 18° de San Carlos realizó un control sobre Ruta 40 y calle San Martín.

En el lugar fue identificado el conductor de una camioneta Ford Ranger, quien arrojó un resultado positivo de 2,38 gramos de alcohol por litro de sangre tras el dosaje correspondiente. Por el hecho se inició el proceso contravencional correspondiente.

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Intentaron robar un cierre perimetral municipal

Ese mismo domingo, cerca de las 7:00, personal de seguridad de la Municipalidad de Tunuyán denunció la presencia de sujetos intentando cometer un ilícito en Callejón Santillán s/n, en la zona de Bordelongue.

A través de las cámaras de seguridad se constató que los involucrados habían sustraído aproximadamente 10 metros de cierre perimetral de tela de alambre perteneciente al municipio.

La Policía realizó patrullajes en la zona, aunque sin resultados positivos. Intervino la Oficina Fiscal de Tunuyán.

Más control de alcoholemia y vehículos retenidos

Finalmente, durante la madrugada del lunes 25 de mayo, personal de la Comisaría 65° de Tunuyán llevó adelante controles preventivos en calles San Martín y Di Cesare, en Colonia Las Rosas.

En el operativo fueron interceptados un Volkswagen Vento conducido por un joven de 22 años y un Renault Fluence manejado por una persona de 49 años. Los dosajes de alcohol arrojaron resultados positivos de 1,94 y 1,75 gramos por litro de sangre respectivamente.

Por disposición judicial, ambos vehículos fueron retenidos y los conductores trasladados a sede policial. En el caso intervino el Juzgado Contravencional.

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