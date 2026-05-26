Una periodista de General Alvear permanece incomunicada tras una misión humanitaria en Libia

María Paula Giménez de General Alvear y Lucas Aguilera de Luján de Cuyo, fuerons ecuestrados en Libia.

La organización del convoy humanitario internacional Global Sumud Maghreb denunció la detención de integrantes de su delegación internacional en Libia del Este mientras avanzaban en una misión humanitaria con destino a Gaza .

Entre las personas retenidas se encuentra María Paula Giménez, oriunda de General Alvear , quien integra la misión como parte del equipo de salud y acompañamiento del convoy internacional.

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Según informó la organización, una delegación del convoy se acercó hasta un puesto de control militar ubicado en la ciudad de Sirte para intentar negociar el paso de la caravana con autoridades del este de Libia , territorio controlado por el mariscal Jalifa Haftar.

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A partir de ese momento, se perdió completamente la comunicación con el grupo. Hasta ahora, no existe información oficial sobre la situación ni el paradero de los integrantes retenidos , lo que generó preocupación entre familiares, organizaciones y medios internacionales vinculados a la misión humanitaria.

Quien es María Paula Giménez, la periodista de General Alvear, que integra la misión internacional

María Paula Giménez forma parte del convoy humanitario internacional y participa en tareas vinculadas al acompañamiento y asistencia sanitaria.

forma parte del convoy humanitario internacional y participa en tareas vinculadas al acompañamiento y asistencia sanitaria. Además, se desempeña como directora de investigación en NODAL.

La noticia generó fuerte impacto en General Alvear, donde familiares y allegados siguen de cerca las novedades sobre la situación del convoy.

Lucas Aguilera otro de los secuestrados es nacido en Luján de Cuyo y es también director de investigación de NODAL

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Ante esta situación, NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe), junto a familiares, organismos de derechos humanos, organizaciones internacionales y la propia misión humanitaria, exige la intervención urgente de la Cancillería argentina para resguardar la integridad de los ciudadanos argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, integrantes del equipo de investigación de NODAL y participantes de esta misión humanitaria internacional.

En ese marco, se exige:

Información inmediata sobre el paradero y situación de Paula Giménez y Lucas Aguilera, así como del resto de la delegación internacional retenida

Garantías urgentes para su integridad física

Restablecimiento inmediato de la comunicación con la delegación retenida

La intervención urgente de la Cancillería argentina y de las representaciones diplomáticas de los países involucrados

La libre circulación del convoy humanitario internacional con destino a Gaza

El respeto irrestricto al derecho internacional humanitario y a las garantías de protección para misiones civiles de asistencia

La retención de ciudadanos argentinos en el marco de una misión civil y humanitaria internacional requiere una respuesta inmediata del Estado argentino.

Nora Otín, madre de María Paula, pide por su liberación inmediata