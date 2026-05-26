Una periodista de General Alvear permanece incomunicada tras una misión humanitaria en Libia

La organización del convoy humanitario internacional Global Sumud Maghreb denunció la detención de integrantes de su delegación internacional en Libia del Este mientras avanzaban en una misión humanitaria con destino a Gaza.
Nora Otín, madre de la periodista María Paula Giménez, habló con TVA General Alvear sobre la situación que atraviesa su hija y otro mendocino Lucas Aguilera.
La organización del convoy humanitario internacional Global Sumud Maghreb denunció la detención de integrantes de su delegación internacional en Libia del Este mientras avanzaban en una misión humanitaria con destino a Gaza.
Entre las personas retenidas se encuentra María Paula Giménez, oriunda de General Alvear, quien integra la misión como parte del equipo de salud y acompañamiento del convoy internacional.
Según informó la organización, una delegación del convoy se acercó hasta un puesto de control militar ubicado en la ciudad de Sirte para intentar negociar el paso de la caravana con autoridades del este de Libia, territorio controlado por el mariscal Jalifa Haftar.
A partir de ese momento, se perdió completamente la comunicación con el grupo. Hasta ahora, no existe información oficial sobre la situación ni el paradero de los integrantes retenidos, lo que generó preocupación entre familiares, organizaciones y medios internacionales vinculados a la misión humanitaria.
Ante esta situación, NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe), junto a familiares, organismos de derechos humanos, organizaciones internacionales y la propia misión humanitaria, exige la intervención urgente de la Cancillería argentina para resguardar la integridad de los ciudadanos argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera, integrantes del equipo de investigación de NODAL y participantes de esta misión humanitaria internacional.
La retención de ciudadanos argentinos en el marco de una misión civil y humanitaria internacional requiere una respuesta inmediata del Estado argentino.