Prisión domiciliaria para un policía y otros dos acusados de robo de ganado en General Alvear

Hasta el momento, la causa sigue en etapa investigativa y se aguardan los resultados de distintas pericias.

La Justicia mendocina dictó la prisión preventiva en calidad de domiciliaria para los tres detenidos acusados de participar en un hecho de abigeato en General Alvear . Entre los imputados se encuentra un policía de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR) , señalado como uno de los protagonistas del episodio registrado durante la noche del sábado 9 de mayo.

Los acusados fueron imputados este jueves por el delito de " abigeato agravado por la participación de tres o más personas ", una figura contemplada dentro de los delitos vinculados al robo de ganado. El uniformado identificado como Domingo Ezequiel Matías Miranda y los otros dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación judicial.

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Según informaron fuentes policiales y judiciales, los tres imputados permanecen alojados actualmente en la cárcel de San Felipe . Sin embargo, en los próximos días cumplirán la medida bajo la modalidad de prisión domiciliaria .

Hasta el momento, la causa sigue en etapa investigativa y se aguardan los resultados de distintas pericias que serán incorporadas al expediente.

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Cómo ocurrió el caso de cuatrerismo

El hecho ocurrió cerca de las 22.13 del sábado 9 de mayo en inmediaciones de la Ruta 184, en el paraje Soitué, una zona rural que, según trascendió, ya había sido recorrida previamente por los sospechosos.Todo comenzó a partir de un llamado al 911, en el que se alertó que la víctima, identificada como R.C., perseguía a los presuntos autores de un hecho de cuatrerismo ocurrido en Villa Atuel.

De acuerdo con la denuncia, los sospechosos se movilizaban en una Toyota Hilux blanca y circulaban desde Soitué en dirección a Jaime Prats. A raíz del aviso, efectivos de la Policía Rural montaron un operativo sobre la Ruta 184 e iniciaron una intensa persecución para intentar interceptar a los acusados.

Un vuelco en medio de la persecución

En medio del procedimiento, la Ford Ranger en la que se desplazaba el denunciante volcó y tanto el conductor como su acompañante debieron recibir asistencia médica tras el accidente, aunque ambos se encontraban fuera de peligro.

camioneta vuelco caso abigeato general alvear El hecho ocurrió cerca de las 22:13 del sábado en inmediaciones de la Ruta 184, en el paraje Soitué. Foto: Gentileza a Medios Andinos.

Según el testimonio aportado por los ocupantes del vehículo siniestrado, lograron identificar a los presuntos responsables del robo y señalaron que uno de ellos pertenecía a la fuerza policial.