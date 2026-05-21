22 de mayo de 2026
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Rescate

Rescataron a tres personas tras el vuelco de una embarcación en El Carrizal

El accidente ocurrió a la altura del camping Si.Tra.Vi. Las víctimas sufrieron principio de hipotermia y fueron asistidas por policías y bomberos.

Aún no trascendieron las causas que provocaron el vuelco del bote en el embalse

Aún no trascendieron las causas que provocaron el vuelco del bote en el embalse

Foto: Cristian Lozano

Tres personas fueron rescatadas este jueves por la tarde luego del vuelco de una embarcación en el dique El Carrizal. Las víctimas se encontraban en buen estado de salud, aunque sufrieron principio de hipotermia producto del tiempo que permanecieron en el agua.

El hecho ocurrió cerca de las 17 a la altura del camping Si.Tra.Vi, cuando un llamado ingresó al cuartel de Bomberos de la delegación Carrizal alertando sobre el accidente náutico en el embalse.

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Rescate en el dique El Carrizal

Tras el llamado, se desplazó personal policial y de emergencias hacia el lugar. Al arribar, los efectivos observaron la embarcación dada vuelta en el agua y comenzaron de inmediato con las tareas de rescate de los ocupantes. Las víctimas fueron identificadas como J. E. de 79 años, P. N. de 63 y J. A. de 60.

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Las víctimas se encontraban en buen estado de salud.

Las víctimas se encontraban en buen estado de salud.

Luego de ser asistidos por el personal interviniente, los ocupantes de la embarcación fueron trasladados hasta la margen del dique, donde eran esperados por familiares. Por el momento, no trascendieron las causas que provocaron el vuelco del bote en el embalse.

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