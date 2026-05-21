Terrible accidente vial en Godoy Cruz con un herido

Un hombre salvó su vida de milagro luego de protagonizar un terrible accidente vial en Godoy Cruz , donde el automóvil que conducía terminó volcado tras perder el control en plena circulación sobre el Acceso Sur, sufriendo politraumatismos que lo obligaron a quedar internado en una clínica céntrica.

El siniestro ocurrió cerca de las 22.15 en la zona del Acceso Sur y las proximidades de calle Sarmiento, en Godoy Cruz.

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El damnificado, identificado como Francisco Sosa, quedó internado en la Clínica Esperanza, donde le diagnosticaron politraumatismos varios. Según fuentes policiales, su estado de salud es bueno.

De acuerdo con la información oficial, el conductor circulaba hacia el Sur al mando de un Chevrolet Corsa, dominio ICN734, y al intentar continuar por calle Fangio perdió el dominio del vehículo, provocando el vuelco.

accidente acceso sur y sarmiento El accidente vial ocurrió en la noche del miércoles en el Acceso Sur, a la altura de Godoy Cruz.

Como consecuencia del fuerte impacto, el rodado terminó sobre calle Fangio con sus cuatro ruedas orientadas hacia el Oeste, en una escena que generó preocupación entre automovilistas y vecinos que transitaban por el lugar.

El conductor fue identificado como Francisco Bloin Sosa, domiciliado en Guaymallén. Tras el hecho, personal médico constató que presentaba politraumatismos derivados del accidente vial, por lo que fue trasladado a la Clínica Esperanza para una mejor atención.

Según indicaron las autoridades, el dosaje de alcohol realizado al automovilista arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, además de Bomberos, personal de Tránsito Municipal y Policía Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes y ordenaron el tránsito en la zona tras el espectacular vuelco ocurrido en Godoy Cruz.