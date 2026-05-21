21 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Accidente vial

Terrible accidente vial en Godoy Cruz con un herido

Un hombre protagonizó un terrible accidente vial en el Acceso Sur de Godoy Cruz y se salvó de milagro.

Milagroso accidente vial en pleno Acceso Sur de Godoy Cruz.&nbsp;

Milagroso accidente vial en pleno Acceso Sur de Godoy Cruz. 

 Por Pablo Segura

Un hombre salvó su vida de milagro luego de protagonizar un terrible accidente vial en Godoy Cruz, donde el automóvil que conducía terminó volcado tras perder el control en plena circulación sobre el Acceso Sur, sufriendo politraumatismos que lo obligaron a quedar internado en una clínica céntrica.

El siniestro ocurrió cerca de las 22.15 en la zona del Acceso Sur y las proximidades de calle Sarmiento, en Godoy Cruz.

Lee además
El accidente vial ocurrió en la madrugada de este jueves.

Se quedó dormido y chocó en Luján de Cuyo: manejaba ebrio
Insólito vuelco en Alta Montaña. 

Video: manejaba ebrio, volcó y le encontraron figuritas del Mundial por $17 millones

El damnificado, identificado como Francisco Sosa, quedó internado en la Clínica Esperanza, donde le diagnosticaron politraumatismos varios. Según fuentes policiales, su estado de salud es bueno.

Terrible accidente vial en Godoy Cruz: los detalles

De acuerdo con la información oficial, el conductor circulaba hacia el Sur al mando de un Chevrolet Corsa, dominio ICN734, y al intentar continuar por calle Fangio perdió el dominio del vehículo, provocando el vuelco.

accidente acceso sur y sarmiento
El accidente vial ocurrió en la noche del miércoles en el Acceso Sur, a la altura de Godoy Cruz.

El accidente vial ocurrió en la noche del miércoles en el Acceso Sur, a la altura de Godoy Cruz.

Como consecuencia del fuerte impacto, el rodado terminó sobre calle Fangio con sus cuatro ruedas orientadas hacia el Oeste, en una escena que generó preocupación entre automovilistas y vecinos que transitaban por el lugar.

El conductor fue identificado como Francisco Bloin Sosa, domiciliado en Guaymallén. Tras el hecho, personal médico constató que presentaba politraumatismos derivados del accidente vial, por lo que fue trasladado a la Clínica Esperanza para una mejor atención.

Según indicaron las autoridades, el dosaje de alcohol realizado al automovilista arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol en sangre.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Mendoza, además de Bomberos, personal de Tránsito Municipal y Policía Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes y ordenaron el tránsito en la zona tras el espectacular vuelco ocurrido en Godoy Cruz.

Temas
Seguí leyendo

Intentó esquivar un perro y chocó contra el guardarraíl en Guaymallén

Tremendo accidente vial entre un tren de cargas y una camioneta en Luján de Cuyo

Choque y fuga en Guaymallén: un motociclista quedó internado

Su hijo fue atropellado por un conductor alcoholizado y asegura que "la Justicia es demasiado lenta"

Salió a la ruta alcoholizado, chocó con un camión y se salvó de milagro

Perdió el control de la moto y protagonizó una tragedia fatal en Luján de Cuyo

Fotos y videos: así fue el brutal choque entre un tren y un colectivo en Bangkok que dejó 8 muertos

Un hombre de 84 años fue atropellado por una moto en San Rafael y quedó internado

LO QUE SE LEE AHORA
Margarita junto a su hijo, ahora principal sospechoso del femicidio. 

Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: detuvieron a uno de sus hijos

Las Más Leídas

El Congreso avanza con la reducción de los subsidios por Zona Fría. video

Ocho diputados mendocinos apoyaron el recorte a la Zona Fría: qué dijeron y cómo afecta a los usuarios locales

Explosión de un camión cisterna en Malargüe dejó una víctima fatal

Investigan una fuerte explosión en Malargüe que dejó dos muertos y un herido

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 20 de mayo: números ganadores del sorteo 3375

El procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, firmó una resolución que establece límites estrictos

La decisión de la Justicia que modifica las búsquedas de personas en Mendoza

Margarita junto a su hijo, ahora principal sospechoso del femicidio. 

Femicidio de Margarita Gutiérrez en Junín: detuvieron a uno de sus hijos