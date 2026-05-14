14 de mayo de 2026
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Accidente vial

Un hombre de 84 años sufrió un accidente vial en San Rafael y quedó internado

El hombre sufrió un fuerte traumatismo de cráneo y debió ser internado tras ser atropellado.

Un hombre de 84 años sufrió un accidente vial en San Rafael y quedó internado

Un hombre de 84 años sufrió un accidente vial en San Rafael y quedó internado

Por Sitio Andino Policiales

Un hombre de 84 años resultó gravemente herido este jueves por la tarde tras sufrir un accidente vial en San Rafael. El siniestro ocurrió alrededor de las 16.45 sobre avenida Libertador.

Según informó la Policía de Mendoza, el hecho involucró a una motocicleta Honda Wave 110 conducida por una mujer de 51 años, domiciliada en San Rafael.

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De acuerdo con las primeras actuaciones, la moto circulaba hacia el sur cuando una camioneta habría esquivado al peatón que intentaba cruzar la avenida. En ese momento, la conductora no logró advertir la presencia del hombre y terminó impactándolo.

La víctima, de 84 años, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento recuperada y debió ser internada.

Las autoridades realizaron el test de alcoholemia a la conductora, que arrojó resultado negativo: 0 gramos de alcohol por litro de sangre.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 32ª, Policía Vial y Policía Científica, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.

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