14 de mayo de 2026
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Malargüe

Malargüe "es una zona caliente", aseguran investigadores que grabarán documental sobre OVNIS

Documentarán casos y testimonios en sectores donde vecinos aseguran haber visto objetos extraños en el cielo de Malargüe.

Agua Botada, al suroeste de Malargüe (Fotos Mercedes Mendiola).

Agua Botada, al suroeste de Malargüe (Fotos Mercedes Mendiola).

 Por Claudio Altamirano

El fenómeno OVNI volvió a instalarse con fuerza en Malargüe, un departamento marcado desde hace décadas por relatos, avistamientos y misterios sin resolver vinculados a extrañas luces y objetos en el cielo. Ahora, investigadores y documentalistas llegaron al sur mendocino para profundizar estudios y registrar testimonios en una de las zonas consideradas “calientes” de Argentina.

Malargüe vuelve a posicionarse como uno de los puntos más enigmáticos de la Argentina en torno al fenómeno OVNI (Objeto Volador No Identificado), una temática que desde hace décadas despierta curiosidad, debates y una enorme cantidad de testimonios de vecinos, turistas y viajeros que aseguran haber observado luces extrañas u objetos de comportamiento inusual sobre el cielo del departamento.

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La cantidad de relatos acumulados a lo largo de los años, sumados a registros fotográficos y experiencias compartidas por habitantes de distintas zonas rurales y urbanas, ha llevado a que Malargüe se convierta en un sitio de interés para investigadores especializados y seguidores de la ufología. Incluso, el departamento comienza lentamente a proyectarse dentro del denominado turismo ufológico, una tendencia que también se desarrolla en otras provincias argentinas y regiones limítrofes de Chile.

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Documental sobre Ovnis en Malargüe

En este contexto, arribó al departamento el periodista mendocino Ángel Flores junto a un importante equipo del Proyecto IAAC (Investigadores de Anomalías Aéreas de Cuyo), quienes iniciaron las primeras grabaciones de un documental centrado en los misterios y avistamientos registrados en territorio malargüino.

La primera locación elegida fue Agua Botada, ubicada a unos 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Malargüe, sobre la Ruta Nacional 40. El lugar es considerado emblemático por los estudiosos del fenómeno debido a la importante cantidad de denuncias de avistamientos ocurridos en la zona. Además, allí existen petroglifos de miles de años de antigüedad que, según algunas teorías, podrían guardar algún tipo de conexión simbólica o histórica con estos fenómenos.

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Malargüe lugar donde es habitual observar ovnis

En diálogo con SITIO ANDINO, Ángel Flores aseguró que Malargüe “es una zona caliente” debido a la frecuencia de avistajes reportados principalmente en sectores del noroeste, oeste y suroeste del departamento. También hay casos registrados en lugares como Valle Hermoso y Carapacho, cerca de la Laguna de Llancanelo.

Flores adelantó además que podrían organizar vigilias ufológicas en Malargüe, actividades que reúnen a grupos de personas para observar el cielo nocturno en sitios estratégicos y alejados de la contaminación lumínica, tal como ya ocurre en Uspallata o en la provincia de La Rioja.

El renovado interés por el fenómeno también encuentra eco a nivel internacional. En los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos volvió a instalar el debate global tras la desclasificación de documentos oficiales relacionados con fenómenos aéreos no identificados. Los informes incluyen registros, testimonios y reportes elaborados durante décadas por organismos de seguridad y defensa, generando repercusión en ámbitos científicos, militares y sociales de todo el mundo.

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