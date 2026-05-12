Avanza la causa por el programa Enlace en Malargüe con la imputación a dos mujeres

En la Justicia de San Rafael está el expediente sobre la causa.

La Justicia imputó a dos mujeres en Malargüe en el marco de una investigación por irregularidades vinculadas al programa Enlace , iniciativa de inserción laboral impulsada por el Gobierno de Mendoza. La causa, tramitada bajo el expediente 94609/23 en la Unidad Fiscal 1 de San Rafael, fue encuadrada como tentativa de estafa y apunta a supuestas maniobras fraudulentas relacionadas con documentación presentada para acceder al beneficio .

Las actuaciones judiciales comenzaron a tomar forma luego de las denuncias realizadas en 2023 desde el Honorable Concejo Deliberante de Malargüe , durante la gestión del ex intendente Juan Manuel Ojeda . A partir de esas presentaciones, la Justicia avanzó con distintas medidas investigativas que en las últimas horas derivaron en la imputación de dos personas.

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Según trascendió, las imputadas serían María Noelia Andrade y Marcela Andrea Riquelme, quienes habrían falsificado certificados de estudios de Nivel Medio correspondientes al CENS 3-512 para acceder al programa provincial durante 2022 . La investigación busca determinar si existieron otras maniobras irregulares vinculadas a beneficiarios y documentación presentada ante el sistema.

Sobre el tema habló el exconcejal radical Martín Palma , quien días atrás había anticipado en una de las últimas sesiones del deliberativo local que podían surgir novedades vinculadas a causas de corrupción que estaban bajo análisis judicial .

WhatsApp Image 2026-05-12 at 22.17.06 Martín Palma.

Este martes, Martín Palma confirmó a SITIO ANDINO que esta “fue una causa que investigó” el Concejo Deliberante de Malargüe y sostuvo que se trató de “una cuestión muy delicada” sobre la que pudieron reunir elementos que posteriormente fueron elevados a la Justicia.

El dirigente agregó además que, de acuerdo a testimonios y documentación recabada durante aquella investigación, “hay cuestiones más profundas”, mencionando presuntas situaciones donde “chicos discapacitados no recibieron su dinero” y también “retornos a cuentas privadas de funcionarios que tenían cargos políticos de esa gestión”.

Finalmente, Martín Palma consideró que debería haber más implicados y reclamó que la Justicia avance más profundamente sobre las denuncias impulsadas desde el Concejo Deliberante, varias de las cuales, según afirmó, todavía esperan resolución judicial.