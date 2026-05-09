9 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

Cordillera nevada y temperaturas bajo cero en Malargüe

El brusco descenso térmico sorprendió a Malargüe con una sensación térmica a esta hora de casi -4° (cuatro grados bajo cero en la ciudad.

Mañana nevada en valles de Malargüe. Así luce volcán Planchón-Peteroa este sábado.

Mañana nevada en valles de Malargüe. Así luce volcán Planchón-Peteroa este sábado.

Malargüe vivió un marcado cambio en las condiciones climáticas luego de varios días dominados por intensas ráfagas de viento que se extendieron hasta la noche del viernes. A este escenario se sumaron precipitaciones níveas en distintos sectores de la alta montaña, especialmente desde la zona de Las Loicas hasta el complejo turístico de Las Leñas.

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La llegada del aire frío durante la madrugada de este sábado provocó un abrupto descenso de la temperatura en todo el departamento sureño. Técnicos del Servicio Meteorológico Nacional que operan en el Aeropuerto Internacional Comodoro Ricardo Salomón registraron la mínima más baja de la jornada a las 6.30, cuando el termómetro descendió hasta los -2° (dos grados bajo cero).

Embed - Malargüe-Nevada en Las Leñas

Nevó en Las Leñas

Con el correr de la mañana, las bajas temperaturas continuaban sintiéndose con intensidad en la ciudad cabecera. Según los datos actualizados, la temperatura rondaba los -1,8° (un grado ocho décimas bajo cero), mientras que la sensación térmica alcanzaba los -3,9° (tres grados nueve décimas bajo cero), producto del viento, que aunque leve, aún sopla desde el sector oeste.

En la cordillera las condiciones resultaron todavía más rigurosas. En Las Leñas, luego de las nevadas registradas durante la noche, el paisaje amaneció cubierto de blanco bajo un cielo parcialmente nublado. A las 9 de la mañana, en la base del centro de esquí, el termómetro marcaba -7° (siete grados bajo cero), y una sensación térmica cercana a los -11° (once grados bajo cero).

LAS LEÑAS 9.5.26
Las Leñas ahora.

Las Leñas ahora.

Paso Pehuenche cerrado hasta el mediodía

Situaciones similares se reportaron en otros puntos de la cordillera malargüina, especialmente en el Paso Internacional Pehuenche. Desde el Centro de Frontera Pehuenche Argentina informaron que el corredor permanecerá cerrado hasta el mediodía debido a la presencia de hielo sobre la calzada en ambos sectores del cruce internacional.

Además, indicaron que maquinaria vial trabaja intensamente en tareas de despeje y mantenimiento para restablecer las condiciones de transitabilidad. En cuanto a la Ruta Nacional 145, las autoridades señalaron que permanece habilitada con extrema precaución hasta el kilómetro 60.

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