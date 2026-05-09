Cordillera nevada y temperaturas bajo cero en Malargüe

Las extremas condiciones meteorológicas marcaron las últimas horas en el departamento de Malargüe , donde tras tres jornadas de fuertes vientos del oeste y Zonda , el brusco descenso térmico dejó registros bajo cero tanto en la ciudad como en cordillera, con acumulación nívea en diferentes valles.

Malargüe vivió un marcado cambio en las condiciones climáticas luego de varios días dominados por intensas ráfagas de viento que se extendieron hasta la noche del viernes. A este escenario se sumaron precipitaciones níveas en distintos sectores de la alta montaña, especialmente desde la zona de Las Loicas hasta el complejo turístico de Las Leña s .

La llegada del aire frío durante la madrugada de este sábado provocó un abrupto descenso de la temperatura en todo el departamento sureño . Técnicos del Servicio Meteorológico Nacional que operan en el Aeropuerto Internacional Comodoro Ricardo Salomón registraron la mínima más baja de la jornada a las 6.30, cuando el termómetro descendió hasta los -2° (dos grados bajo cero) .

Nevó en Las Leñas

Con el correr de la mañana, las bajas temperaturas continuaban sintiéndose con intensidad en la ciudad cabecera. Según los datos actualizados, la temperatura rondaba los -1,8° (un grado ocho décimas bajo cero), mientras que la sensación térmica alcanzaba los -3,9° (tres grados nueve décimas bajo cero), producto del viento, que aunque leve, aún sopla desde el sector oeste.

En la cordillera las condiciones resultaron todavía más rigurosas. En Las Leñas, luego de las nevadas registradas durante la noche, el paisaje amaneció cubierto de blanco bajo un cielo parcialmente nublado. A las 9 de la mañana, en la base del centro de esquí, el termómetro marcaba -7° (siete grados bajo cero), y una sensación térmica cercana a los -11° (once grados bajo cero).

LAS LEÑAS 9.5.26 Las Leñas ahora.

Paso Pehuenche cerrado hasta el mediodía

Situaciones similares se reportaron en otros puntos de la cordillera malargüina, especialmente en el Paso Internacional Pehuenche. Desde el Centro de Frontera Pehuenche Argentina informaron que el corredor permanecerá cerrado hasta el mediodía debido a la presencia de hielo sobre la calzada en ambos sectores del cruce internacional.

Además, indicaron que maquinaria vial trabaja intensamente en tareas de despeje y mantenimiento para restablecer las condiciones de transitabilidad. En cuanto a la Ruta Nacional 145, las autoridades señalaron que permanece habilitada con extrema precaución hasta el kilómetro 60.