Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Suspenden las clases en este departamento de Mendoza.

La Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases para el turno mañana en Malargüe. La medida responde a la presencia de fuertes ráfagas de viento.

La medida será para el turno mañana en todo el departamento sureño. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

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Por fuertes vientos, suspenden las clases presenciales en un departamento de Mendoza

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este viernes 8 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe .

La suspensión afecta a:

Niveles: todos los niveles (Inicial, Primario, Secundario y Superior).

Modalidades: todas las modalidades educativas.

Zona afectada: únicamente Malargüe.

Situación en el resto de la provincia

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Se recomienda a los padres y tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la DGE y Defensa Civil ante posibles actualizaciones para los turnos tarde y nocturno.