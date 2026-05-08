8 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Clases

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Por fuertes vientos, la DGE determinó la suspensión de clases para el turno mañana en esta zona de Mendoza.

Suspenden las clases en este departamento de Mendoza.

Suspenden las clases en este departamento de Mendoza.

Por Sitio Andino Sociedad

La Dirección General de Escuelas determinó la suspensión de las clases para el turno mañana en Malargüe. La medida responde a la presencia de fuertes ráfagas de viento.

Clases suspendidas: detalles de la medida

La medida será para el turno mañana en todo el departamento sureño. En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.

Lee además
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual

Por fuertes vientos, suspenden las clases presenciales en un departamento de Mendoza
El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras
inicio de clases, paro, huelga, escuelas, aulas vacías, alumnos, colegio, sin clases
Sin clases en Malarg&uuml;e por fuertes vientos.

Sin clases en Malargüe por fuertes vientos.

Debido a los pronósticos meteorológicos que confirman ráfagas de viento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este viernes 8 de mayo, se ha determinado la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de Malargüe.

La suspensión afecta a:

  • Niveles: todos los niveles (Inicial, Primario, Secundario y Superior).

  • Modalidades: todas las modalidades educativas.

  • Zona afectada: únicamente Malargüe.

Situación en el resto de la provincia

En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Se recomienda a los padres y tutores mantenerse informados a través de los canales oficiales de la DGE y Defensa Civil ante posibles actualizaciones para los turnos tarde y nocturno.

Temas
Seguí leyendo

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Por el Zonda, clases suspendidas en los turnos vespertino y nocturno en doce departamentos

Viento Zonda en Mendoza: suspenden clases presenciales en 12 departamentos

Por Zonda, suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Por Zonda, suspenden las clases en una localidad de Las Heras

El viento golpea Malargüe y fortalece la resiliencia de un pueblo acostumbrado al rigor climático

Aumenta la tarifa eléctrica en Mendoza: cómo impactará en la factura

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país

LO QUE SE LEE AHORA
Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país.

Ola de frío: dos localidades de Mendoza, entre las más gélidas del país

Las Más Leídas

Atraparon al preso que se fugó del Hospital Central

Huida y captura en Guaymallén: así cayó el acusado que escapó del Hospital Central

El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras.

El Zonda no da tregua: suspenden las clases presenciales en una localidad de Las Heras

Misteriosa fuga en el Hospital Central: buscan a un paciente acusado de robo

Un hombre con custodia policial escapó del Hospital Central: qué ocurrió

Reforma laboral: cuándo corresponde indemnización y en qué casos ya no se paga.

Cómo cambiaron las indemnizaciones por despido con la reforma laboral y qué derechos se mantienen

La causa terminó con una condena de 10 años de prisión para los imputados.

Una denuncia anónima destapó un oscuro caso de sometimiento familiar en San Juan