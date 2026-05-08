La mitad de los jóvenes en Argentina no sabe qué será en el futuro

Crece la incertidumbre laboral en la juventud. ¿Qué ofertas o capacitaciones laborales existen para ellos?

Cada vez más jóvenes avanzan en la escuela sin un horizonte claro. Según un nuevo informe de Argentinos por la Educación , el 52% de los estudiantes de 15 años no logra identificar una ocupación concreta para su vida adulta. Esto pone en debate el rol de la orientación educativa y su vínculo con el mercado laboral.

El dato surge del informe “¿Cómo imaginan los adolescentes su futuro laboral?” , que analiza las respuestas del cuestionario complementario de las pruebas PISA 2022 , donde se les pregunta a los jóvenes qué trabajo creen que tendrán a los 30 años.

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El resultado revela una tendencia preocupante: en apenas cuatro años, la falta de definición vocacional pasó del 22% en 2018 al 52% en 2022 , un salto de 30 puntos porcentuales .

Esta falta de proyecto vocacional no es un dato menor. De acuerdo con análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) basados en 19 estudios internacionales, los adolescentes que logran definir un camino profesional tienen mejores trayectorias laborales en la adultez. Es decir, la claridad en la adolescencia no solo orienta decisiones educativas, sino que también impacta en las oportunidades futuras.

estudiantes de 15 años que no tienen una expectativa de ocupación definida para sus 30 años Porcentaje de estudiantes de 15 años que no tienen una expectativa de ocupación definida para sus 30 años. Países seleccionados de América Latina. Años 2018 y 2022. Fuente: Observatorio Argentinos por la Educación.

El informe también expone una fuerte relación entre rendimiento académico y claridad profesional. Entre los estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo en Matemática, el 56% no puede precisar su futuro laboral. En cambio, entre quienes sí alcanzan ese umbral, la incertidumbre desciende al 38%. Este dato sugiere que el desempeño escolar podría estar vinculado a una mayor capacidad de proyectarse a largo plazo.

Brechas sociales: quiénes tienen más dificultades para proyectarse laboralmente

Otro de los factores determinantes es el nivel socioeconómico. En Argentina, el 59% de los jóvenes del quintil más bajo no tiene definida una ocupación futura, frente al 39% en el quintil más alto. La brecha refleja cómo las desigualdades estructurales también condicionan las expectativas laborales. En países como Perú, esta diferencia alcanza los 35 puntos, mientras que en Uruguay es de apenas 6 puntos porcentuales.

En contraste, las diferencias de género son menos marcadas. El 48% de las mujeres y el 55% de los varones manifiestan no tener una respuesta concreta sobre su futuro, una distancia de solo 7 puntos. Sin embargo, sí aparecen diferencias en las aspiraciones entre quienes logran proyectarse: mientras que las mujeres tienden a elegir profesiones como médica (11,6%), psicóloga (10,9%) o abogada (9,8%), entre los varones predomina la aspiración a ser deportista (11%), seguida de ingeniero (8,2%) y profesional en tecnologías.

estudiantes de 15 años que no tienen una expectativa de ocupación definida para sus 30 años, por quintiles. Países seleccionados de América Latina. Año 2022. Porcentaje de estudiantes de 15 años que no tienen una expectativa de ocupación definida para sus 30 Años, por quintiles. Países seleccionados de América Latina. Año 2022. Fuente: Observatorio Argentinos por la Educación.

En este punto, algunos especialistas advierten sobre el riesgo de lo que denominan expectativas poco realistas. “Entre los varones aparece lo que podríamos llamar la ‘ilusión Messi’: querer ser deportista profesional, una aspiración tan visible como improbable”, señala la académica Soledad Giardili. Este fenómeno revela que incluso quienes creen tener un objetivo definido pueden estar guiados por modelos difíciles de alcanzar.

A nivel general, el informe muestra que el 60% de los estudiantes argentinos se concentra en apenas diez ocupaciones, un indicador de baja diversidad de aspiraciones en comparación con el promedio global (44%). Además, solo el 5% aspira a roles directivos, muy por debajo de otros países de la región.

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que el problema trasciende lo individual. “Cuando más de la mitad de los adolescentes no puede imaginar qué trabajo tendrá a los 30, estamos ante una señal de alerta sobre cómo la escuela y la sociedad están preparando a las nuevas generaciones”, advierte Guillermina Laguzzi, una de las autoras del informe e integrante de la Organización de Estados Iberoamericanos.

En la misma línea, el co-autor Juan Bonnin (CELES/ CONICET-UNSAM) sostiene que estas respuestas no deben descartarse como indefinición, sino interpretarse como una visión del futuro incierta y confusa, especialmente en sectores vulnerables.

¿Cómo imaginan los adolescentes su futuro laboral_

Capacitación y programas que impulsan la inserción laboral

Entre los pilares para orientar a jóvenes y facilitar el ingreso al mercado laboral, se encuentran las capacitaciones laborales y los programas de inserción. En Guaymallén, por ejemplo, uno de los primeros pasos para quienes buscan su primer empleo es el taller de orientación laboral, que se dicta de forma presencial durante dos meses.

Entre las herramientas que se brindan se destacan:

Armado de currículum vitae (CV),

Preparación para entrevistas laborales,

Conocimiento básico de leyes laborales,

Orientación sobre portales de empleo y búsqueda digital.

“Las personas que están en la búsqueda de empleo por primera vez pueden inscribirse y reciben un incentivo mensual del Ministerio, que ronda los 78 mil pesos”, detalló Analía López, coordinadora del área de Empleo de la Municipalidad de Guaymallén.

Además, los jóvenes con perfil emprendedor pueden acceder a aportes no reembolsables destinados a la compra de herramientas o insumos, una iniciativa que busca fortalecer el autoempleo joven.

Otro programa destacado es Empresas Abiertas, destinado a estudiantes de escuelas técnicas, que permite el contacto directo con empresas desde etapas tempranas de formación. “En cuarto año las empresas visitan las escuelas, en quinto los estudiantes recorren los lugares de trabajo y en sexto intentamos que realicen pasantías. Algunos terminan quedando trabajando”, explicó la funcionaria.

Departamentos como Maipú, también ofrecen capacitaciones, herramientas o formaciones para sus vecinos que buscan mejorar la empleabilidad.

Programas de Gobierno para fortalecer la empleabilidad

Diversas comunas adhieren al programa provincial Enlace Jóven, impulsado por la subsecretaria de Empleo y Capacitación del Ministerio de Producción. Esta iniciativa busca promover la inserción laboral genuina de jóvenes —un segmento con alta incidencia en las tasas de desempleo— y responder a las demandas de perfiles laborales requeridos por los sectores empleadores.

El mismo está orientado a estudiantes avanzados que podrán ser parte de la articulación entre instituciones educativas y empresas, para participar de prácticas profesionalizantes remuneradas.

Los requisitos para participar son:

Para estudiantes (entrenados/as):

Ser estudiante universitario o terciario avanzado con certificado de estudiante regular.

Contar con un 50% de las materias aprobadas y plan de estudios acreditado.

y plan de estudios acreditado. Tener entre 18 y 30 años de edad con residencia en Mendoza.

Para empresas (entrenadores/as):

Contar con la constancia de inscripción AFIP actualizada

actualizada Contar con el certificado REPSAL actualizado

actualizado Contar con el cumplimiento fiscal ATM vigente

vigente Contar con habilitación municipal

En caso de ser monotributista deberá ser categoría C en adelante

Cumplimentar con las tributaciones provinciales

Justificar la solicitud de incorporación de entrenamientos profesionales en base a la actividad económica declarada.

Por último, el Ministerio de Capital Humano de la Nación también comparte iniciativas de formación y capacitación a través de su Portal Empleo, destinados a personas de entre 18 y 64 años que no cuenten con ingresos registrados en los últimos 3 meses al momento de postularse a los programas.

Todas las personas interesadas en insertarse al mercado laboral pueden dirigirse a las oficinas de empleo más cercanas a su localidad, ingresar a los sitios webs oficiales de programas de la Provincia y Nación o consultar en las unidades académicas participantes para obtener mayor información.

En la actualidad, el desafío es avanzar hacia una mayor articulación entre educación y mundo laboral, fortaleciendo la orientación vocacional como política clave. En un contexto donde el mercado de trabajo cambia rápidamente, la capacidad de proyectarse se vuelve tan importante como la formación misma.