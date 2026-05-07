7 de mayo de 2026
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Hospital Central

Buscan a un hombre que escapó del Hospital Central: fue denunciado por robo

Un hombre internado con fractura de maxilar escapó del Hospital Central mientras era custodiado. Había sido denunciado por un robo en el nosocomio.

Misteriosa fuga en el Hospital Central: buscan a un paciente acusado de robo

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Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Un hombre de 35 años que permanecía internado en el Hospital Central de Mendoza bajo custodia policial se escapó este jueves por la mañana luego de haber sido denunciado por el robo de un celular dentro del nosocomio.

El hecho desató un operativo de búsqueda y encendió las alarmas en el principal centro asistencial de la provincia.

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Según información oficial, el episodio ocurrió cerca de las 09:15. El paciente, identificado con las iniciales J. R. F., había ingresado al hospital el pasado 5 de mayo con un diagnóstico de fractura de maxilar, lesión que habría sufrido tras participar en una riña.

De acuerdo con la reseña policial, el hombre se encontraba internado bajo vigilancia luego de haber sido señalado por la sustracción de un celular perteneciente a otra paciente alojada en la misma habitación. La denuncia había sido radicada el pasado miércoles.

La evasión se produjo cuando el efectivo policial asignado a la custodia fue al baño y, al regresar, constató que el paciente ya no estaba en la habitación. Lo llamativo es que el individuo estaba esposado a la cama con esposas en el tobillo pero, al regreso del uniformado, estas tampoco estaban.

Inmediatamente, se emitió una alerta de búsqueda para intentar localizarlo. Mientras la Justicia investiga cómo logró abandonar el centro asistencial pese a encontrarse bajo consigna policial.

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