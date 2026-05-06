Maipú: condenan por vejaciones a dos policías que golpeaban detenidos

Los hechos ocurrieron en el 2020 en la Comisaría 10 de Maipú.

La justicia condenó hoy a dos policías de la Comisaría 10 de Maipú por una serie de vejaciones contra distintos detenidos de esa seccional, y en el fallo se ordenó el cumplimiento efectivo, por lo que al menos uno de los uniformados irá preso si la sentencia queda firme.

El caso tuvo su resolución este miércoles y fue el juez Luis Correa Llano quien condenó al auxiliar Juan Adolfo Vega a la pena de 6 años y medio de cárcel efectiva e inhabilitación por 10 años. En tanto que para su superior, el Subayudante Marco Antonio Mamaní se dictó una pena de 3 años de cárcel en suspenso y 5 años de inhabilitación.

Importante despliegue policial por una menor que desapareció en Maipú

En el juicio se probaron al menos dos hechos brutales. El primero de estos, en octubre del 2020, cuando Vega golpeó a un detenido por averiguación de antecedentes hasta fracturarle las costillas y otro sucedido en noviembre de ese año, donde agredió a otro aprehendido, a quien debieron extirparle el bazo producto de la paliza sufrida.

El juicio que llegó a su fin este miércoles analizó, concretamente, dos hechos, aunque algunos testigos confirmaron que estas prácticas se repetían casi a diario.

El primero de los hechos ocurrió el 20 de octubre del 2020 y tuvo como víctima a Pablo Riera, un hombre que fue aprehendido por averiguación de antecedentes.

La reconstrucción del caso determinó que la víctima fue sometida a una “sesión de tortura y humillación” orquestada por el oficial Juan Adolfo Vega, a quien conocían como “El Carcelero”.

La acusación indica que el efectivo golpeó reiteradas veces a Riera mientras estaba esposado, reducido y de rodillas.

“Lo sometió a tratos humillantes y degradantes, provocándole una fractura mandibular con incapacidad mayor a un mes”, indica la acusación.

El detalle del segundo hecho en investigación

El segundo caso fue el 7 de noviembre del mismo año, cuando el mismo efectivo golpeó a Hugo César Videla, quien se encontraba detenido en los calabozos de la seccional.

Los hechos indican que el auxiliar Vega lo obligó a limpiar un vómito con sus manos y remera, lo golpeó y le dio patadas en las costillas mientras estaba en el piso.

Todo esto le generó fracturas de costillas y el bazo, por lo que los médicos debieron extirparle ese órgano.

Lo cierto es que las agresiones fueron presenciadas por el Oficial Subayudante Mamaní, quien no intervino ni dio aviso de lo sucedido a los superiores.

La sentencia del juicio

Por esto, la fiscal Andrea Lazo pidió penas efectivas para los dos imputados. El primero como autor de las agresiones y el otro por “comisión por omisión”.

De esta forma, tras un juicio, este miércoles el juez mencionado condenó a ambos por “severidades, vejaciones, amenazas coactivas y lesiones graves agravadas por la calidad del sujeto activo”.

Además, remitió compulsa para investigar otros maltratos perpetrados por personal policial en la Comisaría 10 de Maipú.