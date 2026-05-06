6 de mayo de 2026
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Sitio Andino
San Carlos

San Carlos vivió horas de tensión por dos incendios registrados en distintos puntos del departamento

Los siniestros se registraron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles en San Carlos, obligando a una intensa intervención de Bomberos

Dos incendios en San Carlos.

Dos incendios en San Carlos.

Por Sitio Andino Departamentales

Dos incendios registrados con pocas horas de diferencia mantuvieron en alerta a los equipos de emergencia de San Carlos, con intervenciones de Bomberos tanto en Eugenio Bustos como en Las Pareditas.

El primero de los siniestros ocurrió durante la noche del martes, cerca de las 22.40 horas, en la localidad de Eugenio Bustos, donde personal de emergencia trabajó para controlar la situación y evitar la propagación del fuego.

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Afortunadamente, pese a la magnitud del operativo, no se registraron personas heridas de gravedad.

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Montículos de oreganos quemados en Las Pareditas

Horas más tarde, ya durante la madrugada de este miércoles, un nuevo incendio obligó a desplegar otro importante operativo en Las Pareditas.

En este caso, dotaciones de Bomberos trabajaron durante casi dos horas para controlar y sofocar las llamas. Como consecuencia del siniestro, siete montículos de orégano resultaron completamente afectados por el fuego, provocando importantes pérdidas materiales.

Las autoridades trabajan ahora para determinar las causas que originaron ambos hechos.

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