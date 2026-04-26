Un mural en San Carlos pone en valor a las personas mayores

El Municipio de San Carlos inauguró el mural “Pinceladas que Florecen: Identidad” , una obra que rinde homenaje a las personas mayores del Centro Recreativo María Luisa Vila , destacando sus historias, trayectorias y el legado que continúan construyendo en la comunidad.

El proyecto fue impulsado por el Área de Personas Mayores, en conjunto con la Academia Amelie Érica Gómez , con el objetivo de poner en valor el arte como herramienta de reconocimiento y construcción de memoria colectiva.

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La iniciativa contó con el acompañamiento de Fundación Grupo América y el aporte de la academia, que donó los materiales necesarios para concretar la obra, reflejando el valor del trabajo articulado entre distintos sectores .

El mural representa mucho más que una intervención artística: es un reconocimiento a las personas mayores, expresado a través de colores y formas que reflejan la riqueza de esta etapa de la vida, entendida como un proceso activo, lleno de identidad y expresión. La obra fue realizada por la artista Jimena Gómez , quien donó su mano de obra como parte de un compromiso social y cultural con la comunidad.

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Reconocimiento y transformación del espacio en San Carlos

Durante el acto, el intendente Alejandro Morillas destacó el trabajo colectivo que permitió concretar la iniciativa. “Se sumaron voluntades de distintas áreas, como Servicios Públicos, Obras y Desarrollo Humano, junto a un gran equipo que viene trabajando en este espacio que, tiempo atrás, no estaba en condiciones para nuestros adultos mayores. Hoy vemos una transformación muy importante”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para generar este tipo de acciones que fortalecen la inclusión y el reconocimiento.

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Un mensaje para toda la comunidad de San Carlos

El mural también reconoce a quienes forman parte del Centro Recreativo María Luisa Vila, inspiración de la obra y protagonistas de este espacio. De esta manera, la intervención artística se convierte en un mensaje permanente: la vida sigue floreciendo en cada etapa.

Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con la inclusión, el respeto y la valorización de las personas mayores, promoviendo espacios que integran cultura, comunidad y bienestar.