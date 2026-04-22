22 de abril de 2026
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San Carlos

San Carlos abrió un espacio para abordar el ausentismo escolar y acompañar trayectorias educativas

San carlos realizó una capacitación junto a la DGE y puso en funcionamiento una sede del programa PODEs para fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

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El Municipio de San Carlos, a través del Área de Educación, llevó adelante una jornada de formación destinada a equipos directivos, supervisores y referentes educativos, con el objetivo de brindar herramientas para el acompañamiento de las trayectorias escolares y el abordaje del ausentismo.

La capacitación estuvo a cargo de la coordinadora provincial del programa PODEs (Protección y Orientación del Derecho a la Escolaridad), Claudia Abdón, quien propuso un espacio de formación e intercambio orientado a fortalecer el trabajo articulado con las instituciones del departamento.

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“Nos encontramos en el Centro de Educación de la Municipalidad de San Carlos, listos para comenzar la jornada de capacitación del Programa PODEs de la Dirección General de Escuelas. El objetivo principal es la articulación y orientación del derecho a la escolaridad, enfocada en la atención y admisión de casuísticas para restituir el vínculo de menores de nivel inicial con ausentismo crónico al sistema educativo formal”, explicó la funcionaria.

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El programa PODEs ya funciona en el Centro de Educación

En ese marco, también se concretó la apertura de la sede local del programa PODEs, que ya funciona en el Centro de Educación, consolidándose como un punto de referencia para el acompañamiento cercano a estudiantes y comunidades educativas.

El espacio está ubicado en la Terminal de Eugenio Bustos, segundo piso, ala norte, y atenderá de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00 horas.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo el trabajo en territorio, generando herramientas concretas para promover el acceso, la permanencia y la continuidad de niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo.

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