Proclamaron a los nuevos concejales del Valle de Uco: cómo queda cada Concejo Deliberante

En Tunuyán, Tupungato y San Carlos hay recambio en los HCD.

En el Auditorio Municipal de Tunuyán se llevó adelante el acto de proclamación y entrega de diplomas a los concejales del Valle de Uco y del Sur electos en los comicios de octubre de 2025 (a excepción de San Rafael, que celebró su votación en febrero de 2026).

El titular de la Junta Electoral de Mendoza, Jorge Albarracín , quien encabezó la ceremonia, recordó que la tradición de trasladar el evento a las plazas comenzó cuatro años atrás, con el objetivo de federalizar los nombramientos de los ediles municipales .

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Los concejales asumirán formalmente en los respectivos Concejos Deliberantes de sus departamentos la semana próxima , cuando se renueve la composición de cada uno de los cuerpos legislativos comunales.

En las legislativas del año pasado, en Tunuyán se impuso La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con el 46% de los votos, en tanto que en segundo lugar se ubicó Fuerza Justicialista Mendoza , con el 30%. Fueron las únicas dos fuerzas que colocaron concejales.

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De este modo, el reparto de fuerzas del cuerpo deliberante de ese departamento quedó conformado de la siguiente manera:

Partido Justicialista (5) : Daniel Rueda, Paulina Cramero, Luján Álvarez, Rodrigo López y Soledad Calatayud.

: Daniel Rueda, Paulina Cramero, Luján Álvarez, Rodrigo López y Soledad Calatayud. Cambia Mendoza – UCR (4 ): Gastón Martín, Verónica Atencio, Diego Olaiz y Marita Bustamante.

): Gastón Martín, Verónica Atencio, Diego Olaiz y Marita Bustamante. La Libertad Avanza (1): Mariela Endrizzi.

Cómo quedó el Concejo Deliberante de Tupungato en 2026

En las legislativas del año pasado, en Tupungato se impuso La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con el 42% de los votos, en tanto que en segundo lugar se ubicó Fuerza Justicialista Mendoza, con el 20%. Fueron las únicas dos fuerzas que colocaron concejales.

De este modo, el reparto de fuerzas del cuerpo deliberante de ese departamento quedó conformado de la siguiente manera:

Cambia Mendoza – UCR (5) : Daniel Pantaleo, Natalia Tejera, Mariela Bueno, Anselmo Osorio y Andrea Pelegrina.

: Daniel Pantaleo, Natalia Tejera, Mariela Bueno, Anselmo Osorio y Andrea Pelegrina. Partido Justicialista (2) : Ruth Lucero y Gabriela Carleti.

: Ruth Lucero y Gabriela Carleti. La Libertad Avanza (1) : Pablo Daniel García.

: Pablo Daniel García. La Unión Mendocina (1) : Mónica Benítez.

: Mónica Benítez. Nuevo Tupungato (1): Jorge Llul.

Cómo quedó el Concejo Deliberante de San Carlos en 2026

En las legislativas del año pasado, en San Carlos se impuso La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con el 38% de los votos. En segundo lugar se ubicó Nuevos Rumbos, con el 16%; seguido de Provincias Unidas (15%) y Fuerza Justicialista Mendoza (14%). El reparto de bancas fue 2-1-1-1.

De este modo, el reparto de fuerzas del cuerpo deliberante de ese departamento quedó conformado de la siguiente manera: