Proclamaron a los nuevos concejales del Valle de Uco: cómo queda cada Concejo Deliberante

Por Abigail Romo 17 de abril de 2026 - 16:21
En el Auditorio Municipal de Tunuyán se llevó adelante el
acto de proclamación y entrega de diplomas a los concejales del Valle de Uco y del Sur electos en los (a excepción de San Rafael, que celebró su votación en febrero de 2026). comicios de octubre de 2025
El titular de la Junta Electoral de Mendoza,
Jorge Albarracín, quien encabezó la ceremonia, recordó que la tradición de trasladar el evento a las plazas comenzó cuatro años atrás, con el objetivo de federalizar los nombramientos de los ediles municipales.
Los concejales
asumirán formalmente en los respectivos de sus departamentos la Concejos Deliberantes semana próxima, cuando se renueve la composición de cada uno de los cuerpos legislativos comunales.
Embed - Fueron proclamados los 15 nuevos concejales del Valle de Uco: quiénes son
Cómo quedó el Concejo Deliberante de Tunuyán en 2026
En las legislativas del año pasado,
con el 46% de los votos, en tanto que en Tunuyán se impuso La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en segundo lugar se ubicó Fuerza Justicialista Mendoza, con el 30%. Fueron las únicas dos fuerzas que colocaron concejales.
De este modo,
el reparto de fuerzas del cuerpo deliberante de ese departamento quedó conformado de la siguiente manera: Partido Justicialista (5): Daniel Rueda, Paulina Cramero, Luján Álvarez, Rodrigo López y Soledad Calatayud. Cambia Mendoza – UCR (4): Gastón Martín, Verónica Atencio, Diego Olaiz y Marita Bustamante. La Libertad Avanza (1): Mariela Endrizzi. Cómo quedó el Concejo Deliberante de Tupungato en 2026
En las legislativas del año pasado,
con el 42% de los votos, en tanto que en Tupungato se impuso La Libertad Avanza + Cambia Mendoza en segundo lugar se ubicó Fuerza Justicialista Mendoza, con el 20%. Fueron las únicas dos fuerzas que colocaron concejales.
De este modo,
el reparto de fuerzas del cuerpo deliberante de ese departamento quedó conformado de la siguiente manera: Cambia Mendoza – UCR (5): Daniel Pantaleo, Natalia Tejera, Mariela Bueno, Anselmo Osorio y Andrea Pelegrina. Partido Justicialista (2): Ruth Lucero y Gabriela Carleti. La Libertad Avanza (1): Pablo Daniel García. La Unión Mendocina (1): Mónica Benítez. Nuevo Tupungato (1): Jorge Llul. Cómo quedó el Concejo Deliberante de San Carlos en 2026
En las legislativas del año pasado,
con el 38% de los votos. En en San Carlos se impuso La Libertad Avanza + Cambia Mendoza segundo lugar se ubicó Nuevos Rumbos, con el 16%; seguido de Provincias Unidas (15%) y Fuerza Justicialista Mendoza (14%). El reparto de bancas fue 2-1-1-1.
De este modo, el
reparto de fuerzas del cuerpo deliberante de ese departamento quedó conformado de la siguiente manera: Cambia Mendoza (5): Sebastián Garro, Daniela Sancho, Janet Salinas, Agustina Testa y Juan Manuel Gallerani. Nuevos Rumbos (2): Diego García y Daniel Biscontin. Provincias Unidas (2): Marcelo Romano y Ariel Granados. Partido Justicialista (1): Adrián Nahin.