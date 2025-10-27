Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Tunuyán

Cómo queda el Concejo Deliberante de Tunuyán de cara al 2026.

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Tunuyán .

En las elecciones 2025 , además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.

En el caso de Tunuyán se eligieron legisladores del Tercer Distrito Electoral, y cinco de los diez concejales .

El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 46.09% obtiene 3 escaños.

El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 30.58% obtiene 2 escaños.

El partido Provincias Unidas + Defendamos Mendoza con 6.43% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Verde con 4.77% obtiene 0 escaños.

El partido Partido de los Jubilados con 3.96% obtiene 0 escaños.

El partido Frente Libertario Demócrata con 3.55% obtiene 0 escaños.

El partido Protectora Fuerza Política con 3.03% obtiene 0 escaños.

El partido Frente de Izquierda con 1.58% obtiene 0 escaños.

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tunuyán

El Concejo tunuyanino tiene 10 bancas: 6 del Partido Justicialista y 4 de Cambia Mendoza.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 del PJ (la de Pablo Puebla Mayol, María Noel Urbina y Anabella Perelló Hinojosa) y 2 de CM (Cecilia Dinasso y Arturo Pechemiel).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Gastón Martín (Cambia Mendoza), Verónica Atencio (Cambia Mendoza), Daniel Rueda (Partido Justicialista), Paulina Cramero (Partido Justicialista), y Luján Álvarez (Partido Justicialista).

Así quedó el Concejo Deliberante de Tunuyán

Quiénes son los nuevos concejales de Tunuyán

Diego Olaiz, Teresa Endrizzi y "Marita" Bustamante por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Rodrigo López y Soledad Calatayud por la Fuerza Justicialista Mendoza.