Elecciones 2025: así quedó el Concejo Deliberante de Tunuyán

En las elecciones de este domingo, se definieron los 24 diputados y 19 senadores provinciales que ocuparán su banca desde 2026 hasta 2030. Además de los cinco diputados nacionales. En algunos departamentos también se votaron concejales. Qué se eligió en Tunuyán.
En las elecciones 2025, además de boleta nacional con la categoría de diputados nacionales, en Mendoza se votó con la Boleta Única Papel por diputados y senadores.
El partido La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 46.09% obtiene 3 escaños.
El partido Fuerza Justicialista Mendoza con 30.58% obtiene 2 escaños.
El partido Provincias Unidas + Defendamos Mendoza con 6.43% obtiene 0 escaños.
El partido Frente Verde con 4.77% obtiene 0 escaños.
El partido Partido de los Jubilados con 3.96% obtiene 0 escaños.
El partido Frente Libertario Demócrata con 3.55% obtiene 0 escaños.
El partido Protectora Fuerza Política con 3.03% obtiene 0 escaños.
El partido Frente de Izquierda con 1.58% obtiene 0 escaños.
Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de Tunuyán
El Concejo tunuyanino tiene 10 bancas: 6 del Partido Justicialista y 4 de Cambia Mendoza.
De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 3 del PJ (la de Pablo Puebla Mayol, María Noel Urbina y Anabella Perelló Hinojosa) y 2de CM (Cecilia Dinasso y Arturo Pechemiel).
Mientras que seguirán en sus bancas dos años más Gastón Martín (Cambia Mendoza), Verónica Atencio (Cambia Mendoza), Daniel Rueda (Partido Justicialista), Paulina Cramero (Partido Justicialista), y Luján Álvarez (Partido Justicialista).
Así quedó el Concejo Deliberante de Tunuyán
Embed
Quiénes son los nuevos concejales de Tunuyán
Diego Olaiz, Teresa Endrizzi y "Marita" Bustamante por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.
Rodrigo López y Soledad Calatayud por la Fuerza Justicialista Mendoza.