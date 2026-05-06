Viento Zonda en Mendoza: cuáles serán las zonas afectadas y qué precauciones hay que tomar

Con alertas vigentes y múltiples fenómenos en simultáneo, la provincia de Mendoza enfrenta un día complejo desde lo climático. El viento Zonda domina la escena con fuerza, mientras se registran nevadas en alta montaña y se espera la llegada de un viento sur que provocará un marcado descenso de temperatura.

Desde Defensa Civil, el director Daniel Burrieza advirtió que se trata de un escenario complejo, con la combinación de tres fenómenos meteorológicos . En rigor, durante la mañana, el viento Zonda comenzó a sentirse con fuerza en distintos puntos del territorio, especialmente en zonas como Malargüe, Valle de Uspallata, Potrerillos y el Valle de Uco , donde se esperan las mayores intensidades.

“Lo más importante es que el viento Zonda afectaría todo el territorio provincial”, explicó Burrieza, quien detalló que las ráfagas podrían alcanzar velocidades promedio de 40 a 45 km/h , con picos superiores en sectores de precordillera y el norte del Gran Mendoza.

Suspensión de clases, cierre de pasos a Chile y un brusco cambio de temperatura

Como consecuencia de estas condiciones, ya se registraron suspensiones de clases en Gualtallary, La Carrera y la Ruta 89, donde el fenómeno se hizo presente desde temprano. Además, el funcionario adelantó que se evaluará al mediodía la situación en el Gran Mendoza para determinar nuevas medidas.

Otro de los puntos críticos de la jornada es la situación en alta montaña, donde se registran nevadas persistentes, especialmente en el sur provincial y frente al Valle de Uco. Debido a esto, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado desde las 12 del mediodía, con interrupción previa del tránsito en Uspallata desde las 11. En tanto, el Paso Pehuenche ya fue cerrado durante la mañana por acumulación de nieve.

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De cara a la noche, el escenario cambiará de forma abrupta con el ingreso de un frente frío del sur a partir de las 21 horas. Este fenómeno traerá vientos de hasta 45 km/h y un marcado descenso de la temperatura, generando además un momento de transición considerado “crítico” por las autoridades. “Hay una pelea de viento en ese momento porque son de distintas direcciones”, explicó Burrieza, en referencia al choque entre el Zonda y el viento sur, lo que puede provocar movimientos peligrosos en árboles y estructuras.

Recomendaciones frente al viento Zonda en Mendoza

En cuanto a las recomendaciones, desde Defensa Civil insistieron en evitar la circulación innecesaria, prestar atención a árboles, ramas, cables y cartelería, y optar por el transporte público para reducir riesgos.

También alertaron por la presencia de polvo en suspensión, que puede afectar la visibilidad y la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias, cardíacas o hipertensión, quienes deben evitar la actividad física durante el fenómeno.

Respecto a eventos programados, Burrieza indicó que el partido previsto para la noche no se suspendería, ya que se espera que el viento disminuya hacia las 22 horas, aunque pidió a los asistentes extremar precauciones en los traslados.

21 de Agosto de 2025, ciudad de Mendoza, viento zonda Este miércoles 6 de mayo, se suspenden las clases presenciales en el turno mañana en las zonas de montaña de Tupungato. A partir de las 12 horas, la Dirección General de Escuelas informará qué sucederá con la presencialidad durante el turno tarde y vespertino. Foto: Cristian Lozano

El pronóstico anticipa que el jueves 7 de mayo llegará con condiciones más estables, pero con una fuerte baja de temperatura, con máximas de 18°C a 19°C y posibles precipitaciones durante la mañana. El viento sur persistirá durante gran parte del día, especialmente en el sur y el este provincial.

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