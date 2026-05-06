Fuerte nevada en alta montaña: qué pasará con el Paso Internacional Los Libertadores.

Tras las intensas nevadas pronosticadas para este miércoles en alta montaña , las autoridades de ambas fronteras emitieron un comunicado oficial informando que el Paso Internacional Los Libertadores para cruzar hacia Chile permanecerá cerrado preventivamente para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

La interrupción del tránsito se hará efectiva este miércoles 6 de mayo bajo el siguiente cronograma horario:

Según indicaron las autoridades, la decisión obedece al ingreso de un frente de inestabilidad meteorológica , que afectará principalmente al sector chileno de la alta montaña. Estas condiciones climáticas adversas impiden garantizar una transitabilidad segura por la ruta.

Corte de barreras en Uspallata: se dará a partir de las 11 de Argentina (10 en Chile).

Se recomienda a los usuarios y transportistas seguir los canales oficiales para futuras actualizaciones, ya que la reapertura del túnel internacional queda sujeta a la mejora de las condiciones climáticas y se comunicará "hasta próximo aviso".

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 6 de mayo

Otra de las opciones para cruzar al vecino país es el Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145. También está cerrado al tránsito este miércoles 6 de mayo, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

La medida obedece a hielo en la calzada y desprendimiento de rocas por lluvias del lado chileno. Se evaluará la apertura al mediodía.