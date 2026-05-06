6 de mayo de 2026
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Nieve

Fuerte nevada en alta montaña: qué pasará con el Paso Internacional Los Libertadores

Desde la Coordinación Argentina informaron que las condiciones meteorológicas en alta montaña no son óptimas. Se registran nevadas de gran intensidad.

Fuerte nevada en alta montaña: qué pasará con el Paso Internacional Los Libertadores.

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Por Sitio Andino Sociedad

Tras las intensas nevadas pronosticadas para este miércoles en alta montaña, las autoridades de ambas fronteras emitieron un comunicado oficial informando que el Paso Internacional Los Libertadores para cruzar hacia Chile permanecerá cerrado preventivamente para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

los libertadores paso a chile
Nevadas en alta montaña: las autoridades determinaron el cierre preventivo del corredor.

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Nevadas en alta montaña: detalles del cierre

La interrupción del tránsito se hará efectiva este miércoles 6 de mayo bajo el siguiente cronograma horario:

  • Paso Internacional: cierre desde las 13 de Argentina (12 en Chile).

  • Corte de barreras en Uspallata: se dará a partir de las 11 de Argentina (10 en Chile).

Según indicaron las autoridades, la decisión obedece al ingreso de un frente de inestabilidad meteorológica, que afectará principalmente al sector chileno de la alta montaña. Estas condiciones climáticas adversas impiden garantizar una transitabilidad segura por la ruta.

Se recomienda a los usuarios y transportistas seguir los canales oficiales para futuras actualizaciones, ya que la reapertura del túnel internacional queda sujeta a la mejora de las condiciones climáticas y se comunicará "hasta próximo aviso".

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 6 de mayo

Otra de las opciones para cruzar al vecino país es el Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145. También está cerrado al tránsito este miércoles 6 de mayo, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

La medida obedece a hielo en la calzada y desprendimiento de rocas por lluvias del lado chileno. Se evaluará la apertura al mediodía.

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