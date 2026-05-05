Más de la mitad de los mendocinos perderían el beneficio por Zona Fría en las boletas de gas

El gobierno nacional envió un proyecto a la Cámara de Diputados para nuevamente intentar recortar el régimen de subsidios al gas previsto en la Ley de Zonas Frías , y solo quedarían vigentes en Malargüe, la Patagonia, la Puna y en hogares vulnerables incluidos en los subsidios focalizados.

Según la argumentación del proyecto, la iniciativa busca reducir el déficit fiscal y ordenar las cuentas del sistema energético ya que sostiene que con el 7,5% que cobra para financiar ese sistema de subsidios no alcanza a cubrir el régimen de zona fría y que eso generó “la ruptura de la cadena de pagos a distribuidores y productores”.

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Hasta el 2021 el subsidio solo alcanzaba a las zonas de la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero luego se extendió a diferentes zonas del país, que ahora el gobierno de Javier Milei quiere eliminar y solo mantener aquellas zonas que sufren frío extremo y aquellos hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , creado por decreto a fines de 2025.

De acuerdo a ese programa solo pueden recibir el subsidio los beneficiarios de:

Registro Nacional de Barrios Populares (ReNABap) ,

, Veteranos de Malvinas ,

, Familias que tienen un ingreso inferior a tres canastas básicas de un hogar tipo 2, es decir un matrimonio con dos hijos.

estufa, Zona Fría, gas natural.webp El gobierno intentará recortar el subsidio por Zona Fría.

"El objetivo es garantizar una adecuada segmentación no solo geográfica de los usuarios, sino también socioeconómica, conforme a principios de equidad, uso eficiente de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”, destaca el Gobierno en los fundamentos del proyecto.

Otro punto clave es que se pagará sobre el precio del gas, y no sobre el total de la tarifa y se pagará a distribuidoras y subdistribuidoras de la cadena de cobros para anular el desacople entre la base de recaudación del Fondo y la obligación de pago.

El proyecto crea un mecanismo para saldar las deudas de distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria. Las empresas deberán desistir de todos los reclamos judiciales como condición para acceder a esa compensación.

¿Adiós a la Zona Fría? Qué pasará en la provincia de Mendoza

Más de 400 mil usuarios mendocinos reciben descuentos de entre 30% y 50% en sus facturas de gas natural. De aprobarse el proyecto que presentó el Ejecutivo, el beneficio por Zona Fría se mantendría para los habitantes del departamento de Malargüe, pero también para aquellas personas que son beneficiarias de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En la provincia hay 252.765 personas registradas en el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esta cantidad de usuarios, además, tendrán una bonificación adicional del 25% debido al incremento de tarifas por el conflicto en Medio Oriente.

FUENTE: Noticias Argentinas