Preocupación en Chile por el RIGI argentino: el nuevo tablero que redefine la competencia por inversiones mineras

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones ( RIGI ), el programa lanzado por el gobierno de Javier Milei para atraer capitales de gran escala, especialmente en sectores estratégicos como minería, energía e infraestructura, comienza a generar preocupación en Chile, uno de los principales países productores de minerales.

El RIGI es uno de los pilares del programa económico del Gobierno nacional. Fue diseñado para captar inversiones superiores a los 200 millones de dólares en sectores considerados clave para el desarrollo productivo , como hidrocarburos, minería, energías renovables, tecnología e infraestructura.

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Qué proyectos aprobó el RIGI y cómo se distribuyen las inversiones en Argentina

El esquema ofrece un paquete de beneficios que apunta directamente a reducir la incertidumbre que históricamente afectó a la Argentina: ventajas impositivas, facilidades cambiarias, beneficios aduaneros y, sobre todo, estabilidad fiscal y jurídica de largo plazo.

Ese último punto es el diferencial más potente. El régimen garantiza condiciones estables por hasta 30 años —y en algunos casos hasta 40 años—, algo clave para industrias como la minería, donde los proyectos requieren inversiones multimillonarias y horizontes de recuperación de largo plazo.

En ese contexto, el Gobierno logró en poco tiempo mostrar resultados concretos: en apenas 18 meses se aprobaron más de una docena de proyectos por miles de millones de dólares, lo que marca un cambio de ritmo respecto de años anteriores.

Chile mira con preocupación el avance argentino

El impacto del RIGI no pasó desapercibido en Chile, líder regional en materia minera. Allí, referentes del sector comenzaron a advertir que el país podría quedar en desventaja si no adapta su marco regulatorio.

El presidente de la Cámara Minera chilena, Manuel Viera Flores, planteó una comparación directa: “Sin estabilidad fiscal 20-30 años, no competimos con el RIGI argentino”.

El diagnóstico es contundente. Según el dirigente, mientras Argentina avanza con proyectos por decenas de miles de millones de dólares bajo este régimen, Chile estaría quedando rezagado en la velocidad de respuesta y en la escala de las inversiones que logra captar.

Manuel Viera Flores Chile Manuel Viera Flores, presidente de la Cámara Minera de Chile.

El planteo no es aislado. Desde distintos ámbitos del sector minero chileno coinciden en que el país necesita reformas profundas para no perder terreno en un momento clave, marcado por el auge de la demanda global de minerales críticos como el cobre y el litio.

Incluso en el debate público chileno ya aparece la idea de replicar un esquema similar al argentino, con incentivos fiscales de largo plazo y mayor previsibilidad normativa.

En su columna titulada "Chile ante el espejo argentino: reaccionar o ver pasar el súperciclo del cobre", que publicó en el medio Cooperativa, pondera los beneficios del RIGI para Argentina, en detrimento de la situación chilena.

"Milei hizo en 18 meses lo que en Chile no hemos logrado en 10 años. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un instrumento de política pública notable, y Chile tiene que tomarlo como referencia. Es la primera vez en décadas que un país sudamericano ofrece un marco fiscal verdaderamente competitivo a nivel global. Vean el resultado: muy rápido llegaron inversionistas de la talla de RTZ, BHP, Lundin, First Quantum, etc. con grandes montos de inversión, así de claro", escribió Viera Flores.

"El RIGI ofrece invariabilidad tributaria por 30 años estándar y 40 años para proyectos estratégicos como Vicuña. Esto es lo que los inversionistas de minería necesitan: certeza de largo plazo que coincide con los horizontes de los proyectos mineros; permite la repatriación de utilidades sin cepo cambiario. Para BHP, Lundin, First Quantum, Rio Tinto esto era una barrera histórica de Argentina. Hoy ya no lo es", agregó.

Además, detalló algunos números: "Escala masiva de captación. En 18 meses el RIGI captó US$ 33.876 millones en proyectos aplicados, de los cuales 73% es minería de cobre. Son 12 proyectos ya aprobados y 11 en trámite. Chile no logró este volumen de inversión nueva en la última década. La joya de la corona de BHP y Lundin Mining, Vicuña, con US$ 18.000 millones bajo la categoría especial PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo), tiene beneficios de 40 años. Es potencialmente una de las 5 minas de cobre más grandes del mundo. Eso lo gana Milei para Argentina, no Chile".

La competencia por el “superciclo” de los minerales

Detrás de esta tensión hay un fenómeno global: la transición energética. La electrificación de la economía, el desarrollo de energías renovables y la expansión de la movilidad eléctrica dispararon la demanda de minerales estratégicos.

En ese escenario, América del Sur —y particularmente la cordillera de los Andes— se convierte en un territorio clave. Argentina, Chile y Perú concentran algunos de los mayores recursos de cobre y litio del mundo.

Pero ya no alcanza con tener recursos. La competencia pasa por quién ofrece mejores condiciones para que las inversiones se concreten.

Chile fue durante décadas el ejemplo de estabilidad y previsibilidad en la región. Sin embargo, en los últimos años enfrentó cuestionamientos por su carga tributaria, la lentitud de los permisos ambientales y la incertidumbre regulatoria. Argentina, en cambio, intenta revertir su histórica desventaja con un paquete agresivo de incentivos.

“Chile perdió una década”, advirtió Viera Flores, en un diagnóstico que refleja la preocupación del sector.

Reformas en marcha en Chile: reacción ante el RIGI

La respuesta chilena no tardó en llegar. El gobierno de ese país comenzó a impulsar reformas orientadas a mejorar la competitividad del sector minero.

Entre las medidas en análisis aparecen la reducción del impuesto corporativo, incentivos fiscales al empleo y la agilización de los procesos de aprobación de proyectos.

Además, se discuten esquemas para limitar la carga tributaria efectiva y dar mayor previsibilidad a los inversores, en línea con lo que ofrece el RIGI en Argentina.

El objetivo es claro: evitar que el capital migre hacia el lado argentino de la cordillera.