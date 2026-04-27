Lanzaron el Clúster de Proveedores para la Minería y Energía de Cuyo, en la provincia de Mendoza

Este lunes, se realizó el lanzamiento formal de Clúster de Proveedores para la Minería y Energía de Cuyo . Si bien la presentación fue en octubre pasado en la feria internacional Argentina Mining Cuyo 2025 , ahora ya es una realidad.

El año pasado se firmó la alianza estratégica entre el Gobierno de Mendoza , el Municipio de Guaymallén , la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y el sector privado. Los objetivos principales del Clúster son:

La Legislatura de Mendoza fue el escenario donde se realizó el lanzamiento del Clúster este lunes, en el cual participaron autoridades gubernamentales y representantes del sector privado, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la UNCuyo.

La asociación civil ya cuenta con el apoyo de unas 40 empresas del sector, además de las entidades públicas y académicas. En el evento destacaron que el Clúster se basa en tres pilares fundamentales que marcarán la impronta de trabajo:

La sinergia regional : "con el fin de integrar a los proveedores de la región de Cuyo para fortalecer el poder de negociación y la capacidad operativa",

: "con el fin de integrar a los proveedores de la región de Cuyo para fortalecer el poder de negociación y la capacidad operativa", El desarrollo tecnológico : "que pretende fomentar la innovación en procesos para cumplir con las exigencias de una industria minera y energética de vanguardia",

: "que pretende fomentar la innovación en procesos para cumplir con las exigencias de una industria minera y energética de vanguardia", El compromiso ambiental y social: "para asegurar que cada proveedor del Clúster opere bajo los más altos estándares de seguridad y respeto por el entorno y el medio ambiente".

Fernando Solís, titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), al dar apertura a las ponencias en la presentación del Clúster sostuvo que “esta es la Casa de las Leyes donde se cimienta la seguridad jurídica para estos grandes proyectos; y es donde se tiene que formular la política de Estado productiva para el desarrollo de toda la industria en la provincia”.

A su vez, agradeció la participación de todos los sectores involucrados, y destacó que “este Clúster es importantísimo para el desarrollo productivo de la provincia”. “Los empresarios tenemos el deber de asociarnos, potenciarnos y vincularnos con el sector académico, con las escuelas técnicas, con los privados, para generar este gran motor de crecimiento que estamos proyectando; y a su vez, tenemos la obligación de vincularnos con la sociedad para generar esos puestos de trabajo que tanto se necesitan”, manifestó.