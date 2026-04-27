Lanzaron el Clúster de Proveedores para la Minería y Energía de Cuyo, en la provincia de Mendoza

Este lunes, se realizó el lanzamiento formal de Clúster de Proveedores para la Minería y Energía de Cuyo. Si bien la presentación fue en octubre pasado en la feria internacional Argentina Mining Cuyo 2025, ahora ya es una realidad.
La nueva entidad ya está en marcha y es una alianza estratégica entre actores públicos y privados para impulsar empleo, innovación, y desarrollo sostenible.
Este lunes, se realizó el lanzamiento formal de Clúster de Proveedores para la Minería y Energía de Cuyo. Si bien la presentación fue en octubre pasado en la feria internacional Argentina Mining Cuyo 2025, ahora ya es una realidad.
El año pasado se firmó la alianza estratégica entre el Gobierno de Mendoza, el Municipio de Guaymallén, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y el sector privado. Los objetivos principales del Clúster son:
Generar empleo de calidad y promover el valor agregado territorial.
Internacionalizar pymes locales, facilitando su participación en ferias y rondas comerciales.
Sustituir importaciones y ampliar los mercados de la producción mendocina.
Incorporar la sostenibilidad como eje transversal, garantizando equilibrio social, ambiental y económico.
Fortalecer la formación del capital humano junto a la UNCuyo y centros de investigación.
La Legislatura de Mendoza fue el escenario donde se realizó el lanzamiento del Clúster este lunes, en el cual participaron autoridades gubernamentales y representantes del sector privado, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la UNCuyo.
La asociación civil ya cuenta con el apoyo de unas 40 empresas del sector, además de las entidades públicas y académicas. En el evento destacaron que el Clúster se basa en tres pilares fundamentales que marcarán la impronta de trabajo:
Fernando Solís, titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET), al dar apertura a las ponencias en la presentación del Clúster sostuvo que “esta es la Casa de las Leyes donde se cimienta la seguridad jurídica para estos grandes proyectos; y es donde se tiene que formular la política de Estado productiva para el desarrollo de toda la industria en la provincia”.
A su vez, agradeció la participación de todos los sectores involucrados, y destacó que “este Clúster es importantísimo para el desarrollo productivo de la provincia”. “Los empresarios tenemos el deber de asociarnos, potenciarnos y vincularnos con el sector académico, con las escuelas técnicas, con los privados, para generar este gran motor de crecimiento que estamos proyectando; y a su vez, tenemos la obligación de vincularnos con la sociedad para generar esos puestos de trabajo que tanto se necesitan”, manifestó.