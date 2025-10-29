Mendoza crea el primer Clúster Minero Energético: un impulso histórico para la minería sustentable en Cuyo

Mendoza se convierte en la primera provincia de la región en establecer un espacio de cooperación interinstitucional

En el marco de la feria internacional Argentina Mining Cuyo 2025 , el Gobierno de Mendoza presentó el primer Clúster Minero Energético de Mendoza . Se trata de una alianza estratégica entre el Estado, la academia y el sector privado que impulsa una minería sustentable y moderna para la región de Cuyo.

El acuerdo fue rubricado por el gobernador Alfredo Cornejo , el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente , el vicerrector de la Universidad Nacional de Cuyo, Gabriel Fidel , y el presidente de ASINMET, Fabián Solís .

Con esta iniciativa, Mendoza se convierte en la primera provincia de la región en establecer un espacio de cooperación interinstitucional para planificar, innovar y fortalecer la cadena de valor minero-energética .

El CMEM apunta a impulsar la competitividad de las empresas locales mediante procesos de certificación, innovación tecnológica y estándares internacionales. Entre sus metas más destacadas se encuentran:

Autoridades durante la presentación del Clúster Minero Energético de Mendoza

Generar empleo de calidad y promover el valor agregado territorial.

Internacionalizar pymes locales , facilitando su participación en ferias y rondas comerciales.

Sustituir importaciones y ampliar los mercados de la producción mendocina.

Incorporar la sostenibilidad como eje transversal , garantizando equilibrio social, ambiental y económico.

Fortalecer la formación del capital humano junto a la UNCuyo y centros de investigación.

Guaymallén, epicentro industrial del desarrollo minero y energético

El departamento de Guaymallén desempeña un papel clave en esta iniciativa, al ser epicentro industrial y metalmecánico de la provincia. Allí se concentran numerosas empresas proveedoras de servicios a la industria minera y energética.

"Guaymallén aporta la base productiva sobre la cual se sostiene este Clúster. Aquí están las empresas, los talleres y la capacidad instalada que permiten que la minería y la energía tengan proveedores confiables y con potencial de crecimiento. Este acuerdo nos proyecta como un motor de desarrollo regional", destacó el intendente Marcos Calvente.

De esta manera, Guaymallén reafirma su protagonismo dentro del Modelo Mendocino de Desarrollo Minero Sustentable, que promueve la producción con cuidado ambiental y empleo local.

Un modelo de cooperación para el crecimiento productivo de Mendoza

La creación del Clúster Minero Energético de Mendoza representa un hito para Cuyo y para el país, al consolidar un modelo de gobernanza participativa que potencia la cooperación entre los sectores público, académico y privado.

argentina mining, minería, mendoza La creación del Clúster Minero Energético de Mendoza representa un hito para Cuyo y para el país Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Con esta acción, el Gobierno de Mendoza refuerza su compromiso con una minería sustentable y generadora de oportunidades, fortaleciendo la competitividad provincial y promoviendo una economía diversificada con valor agregado local.

Las empresas que participan

El Clúster cuenta con la participación de empresas líderes del sector industrial y tecnológico, entre ellas: Buccolini, Solís, Red Córdoba, Surtécnica, Transgriff, Netza, Tassaroli, Acsa, Artrans, GT Ingeniería, IMPSA, Prear, Temis, Argeon de 1830, Peuenche, Capac, Maqoil, TyG, Geotub, Ambiente Smart, Emepa, Othala, Machena, Zammito, Protools Solutions, Sempre, Grupo Ceta, Grupo Himan, Krisol y López.

Estas firmas conforman la red de proveedores industriales y metalmecánicos que hacen posible una minería y energía con sello mendocino, moderna, sostenible y con valor agregado local.