29 de abril de 2026
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Griselda Petri

Griselda Petri marcó agenda en Malargüe hablando de la nueva política y la minería

La diputada provincial analizó el escenario político, habló del sur postergado y planteó a la minería sustentable como eje clave del desarrollo.

Griselda Petri junto a referentes de su sector en Malargüe.

Griselda Petri junto a referentes de su sector en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

La diputada provincial Griselda Petri visitó Malargüe para participar de la jura de concejales y respaldar a sus referentes locales, en un contexto político que proyecta desafíos para 2026 y un cambio en la forma de hacer política en la provincia de Mendoza.

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En el marco de una jornada institucional en el Concejo Deliberante de Malargüe, la legisladora mendocina acompañó el acto de asunción de nuevos ediles, entre ellos Laura Cecconato, dirigente vinculada al espacio Mendocinos por el Futuro. En diálogo con SITIO ANDINO, Petri analizó el escenario político actual y delineó los ejes de trabajo de su sector de cara al próximo año.

La diputada señaló que 2026 se presenta como un período “con muchos desafíos”, marcado por la reciente legitimidad obtenida en las urnas. “Tenemos que honrar y estar a la altura del mandato que la gente nos dio”, enfatizó Griselda Petri, al tiempo que planteó que existe un cambio de paradigma en la política.

Según explicó, la ciudadanía manifiesta un creciente desgaste frente a las estructuras tradicionales y demanda nuevas formas de representación. “Hay un hastío" con la política tradicional y una necesidad de reconversión, por lo que desee el "Petrismo, buscan escuchar y acompañar cada reclamo, sostuvo.

Embed - POLITICA Y DESARROLLO INTEGRAL

Desarrollo económico regional y minería

En otro tramo de la entrevista, Griselda Petri hizo foco en las asimetrías territoriales dentro de Mendoza, particularmente en el sur provincial. Históricamente, el Sur de Mendoza se ha sentido "postergado en materia de logística, rutas y conectividad. Son zonas con características inhóspitas, que requieren mayor acompañamiento estatal, expresó.

Finalmente, Petri abordó uno de los temas centrales en la agenda mendocina, la diversificación de la matriz productiva. En ese contexto, planteó que la minería sustentable representa una oportunidad concreta para el desarrollo económico, especialmente en departamentos como Malargüe. Destacó que el debate social ha evolucionado y que hoy existe una mirada más abierta hacia esta actividad lícita, poniendo como ejemplo el consenso social que existe.

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