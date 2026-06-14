14 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
RIGI

Del RIGI al Súper RIGI, la oportunidad de convertir a Mendoza en un polo industrial y tecnológico

El diputado nacional Facundo Correa Llano propone profundizar el RIGI para impulsar inversiones y convertir a Mendoza en un polo industrial y tecnológico con mayor valor agregado.

PSJ Cobre Mendocino, uno de los proyectos locales financiados por el RIGI.

PSJ Cobre Mendocino, uno de los proyectos locales financiados por el RIGI.

 Por Facundo Correa Llano

Durante décadas, la Argentina convivió con una contradicción que limitó su desarrollo. Posee algunos de los recursos naturales más valiosos del mundo, pero gran parte del valor agregado asociado a esos recursos se genera fuera de nuestras fronteras.

Exportamos minerales, energía y materias primas e importamos productos industriales elaborados con esos mismos recursos. Durante años aceptamos esa realidad como algo inevitable. Hoy tenemos la posibilidad de cambiarla.

La creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) marcó un punto de inflexión. Después de décadas de inestabilidad económica, presión tributaria creciente y cambios permanentes en las reglas de juego, la Argentina comenzó a ofrecer previsibilidad para proyectos que requieren miles de millones de dólares y horizontes de inversión de varias décadas.

Los resultados ya comienzan a verse. El RIGI logró posicionar nuevamente a la Argentina en el radar de los grandes inversores internacionales y Mendoza es una de las provincias que mejor ha sabido aprovechar esta oportunidad.

Nuestra provincia cuenta actualmente con dos proyectos aprobados bajo el régimen. El primero fue el Parque Solar El Quemado. El segundo fue PSJ Cobre Mendocino, con una inversión prevista de USD891 millones. En conjunto, Mendoza ya supera los USD1.000 millones en inversiones aprobadas, consolidándose como uno de los principales destinos para la llegada de capitales productivos.

Parque solar fotovoltaico El Quemado, YPF Luz, Emesa, es la primera inversión de energía renovable (RIGI). Las Heras
El Parque Solar El Quemado fue el primer proyecto RIGI aprobado en Mendoza.

El Parque Solar El Quemado fue el primer proyecto RIGI aprobado en Mendoza.

Sin embargo, el verdadero desafío recién comienza.

La Argentina no puede conformarse con ser únicamente un proveedor global de recursos naturales. El objetivo debe ser avanzar hacia una nueva etapa de desarrollo basada en la industrialización, la incorporación de tecnología y la generación de cadenas de valor capaces de multiplicar empleo, exportaciones y conocimiento.

En ese contexto aparece el Súper RIGI, una propuesta que busca atraer inversiones de una escala aún mayor y promover industrias estratégicas que hoy son incipientes o directamente inexistentes en nuestro país.

La discusión de fondo es simple. No se trata solamente de extraer cobre, litio, uranio o gas. Se trata de crear las condiciones para que una parte creciente de la transformación industrial de esos recursos ocurra en la Argentina.

Facundo Correa Llano, Fiesta Nacional de la Ganadería 2026, pop recortado
Facundo Correa Llano, diputado nacional por La Libertad Avanza.

Facundo Correa Llano, diputado nacional por La Libertad Avanza.

Argentina tiene hoy una oportunidad histórica para recorrer ese camino. El RIGI abrió una puerta que permaneció cerrada durante años. El Súper RIGI puede ser la herramienta que permita consolidar una transformación mucho más profunda.

No estamos discutiendo únicamente inversiones. Estamos discutiendo qué país queremos construir durante las próximas décadas.

Mendoza ya demostró que puede ser protagonista. Ahora tiene la oportunidad de convertirse en uno de los motores del desarrollo productivo, industrial y tecnológico de la Argentina que viene.

Porque el futuro no pertenece a quienes administran la escasez. Pertenece a quienes se animan a crear riqueza, generar oportunidades y pensar en grande. Mendoza tiene todo para liderar esa transformación y la Argentina necesita provincias que estén dispuestas a encabezar el cambio.

Temas
Seguí leyendo

Quiénes son los integrantes del gobierno que se adhirieron al régimen simplificado de Ganancias

Gabriel Fidel vs Adriana García: el perfil de los candidatos que llegaron al balotaje en la UNCuyo

Milei celebra la suba de calificación, pero la economía real sigue en retroceso

Milei retoma su agenda internacional con viajes a España, Paraguay y Estados Unidos

Crece la presión contra Adorni y el Gobierno busca contener la avanzada opositora en el Congreso

Javier Milei suma tensiones al plan fiscal: caída de ingresos, retenciones y ajuste sin margen

Mendoza y San Luis pusieron en marcha el primer control unificado del país: cómo funciona

Adorni, acorralado: más denuncias, proyectos de remoción y críticas de aliados

Lee además
El gobierno avanza con la ley de lobby y el Súper RIGI: cuándo se votarían los proyectos en Diputados

El gobierno busca retomar su agenda parlamentaria con el Súper RIGI y la ley de lobby
El Jefe de Gabinete mejoró sus ingresos desde que accedió a la función pública.

El "nuevo" patrimonio de Adorni creció en el gobierno de Milei más del triple que la inflación
LO QUE SE LEE AHORA
Fidel y García se medirán en segunda vuelta el 23 de junio.

Gabriel Fidel vs Adriana García: el perfil de los candidatos que llegaron al balotaje en la UNCuyo

Las Más Leídas

Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

Video: el intenso frente frío en Mendoza marcó el regreso de la nieve en Tunuyán

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2432 y números ganadores del domingo 14 de junio

Conocé todos los ganadores del Telekino de este domingo 14 de junio

Mundial 2026 en vivo: se abieron los arcos y Países Bajos vence a Japón 2 a 1 EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: se abieron los arcos y Países Bajos vence a Japón 2 a 1

Pocho Sosa fue homenajeado en Ciudad de Mendoza en abril pasado. video

Falleció Pocho Sosa, el cantor que llevó la tonada mendocina a todo el país

Durante una minuciosa requisa, la Policía encontró en el interior del automóvil un importante arsenal.

De reunión familiar a persecución policial: por qué detuvieron a 6 personas en Luján