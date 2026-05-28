PSJ Cobre Mendocino ingresó al RIGI y Mendoza da un paso clave en su nueva etapa minera

El proyecto PSJ Cobre Mendocino , ubicado en Uspallata, l ogró la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , en lo que representa uno de los pasos más relevantes para el desarrollo de la minería metalífera en Mendoza en las últimas décadas.

La confirmación llegó este jueves, cuando fue oficializada mediante la Resolución 801/2026 publicada en el Boletín Oficial. Esto habilita al emprendimiento a acceder al esquema de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previsto por el régimen nacional destinado a grandes proyectos productivos.

La iniciativa contempla una inversión total cercana a los US$ 891 millones, aunque unos US$ 630 millones corresponden específicamente a la etapa de construcción de la mina.

El proyecto apunta a producir unas 40.000 toneladas anuales de cobre fino contenido en concentrado y se ubica en la zona de Uspallata, departamento de Las Heras.

El ingreso al RIGI aparece como un movimiento estratégico para el futuro financiero y operativo del proyecto, ya que le otorga un marco de previsibilidad jurídica y tributaria clave para avanzar en la búsqueda de financiamiento internacional y en la futura construcción de la operación.

Un proyecto clave para la nueva etapa minera de Mendoza

PSJ Cobre Mendocino se convirtió en 2025 en el primer proyecto metalífero de gran escala aprobado legislativamente en Mendoza en más de dos décadas, luego de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) avalada por la Legislatura provincial en el marco de la Ley 7.722.

Desde entonces, la empresa avanzó con estudios de factibilidad, actualización de ingeniería y negociaciones financieras para posicionar al proyecto como uno de los desarrollos cupríferos más avanzados del país.

La compañía está integrada por la firma suiza Zonda Metals y la argentina Alberdi Energy, y en marzo de este año había formalizado su pedido de adhesión al RIGI durante la convención minera PDAC 2026, realizada en Toronto, Canadá.

En ese momento, el CEO de la empresa, Fabián Gregorio, sostuvo que el objetivo era consolidar un marco de estabilidad que permitiera acelerar la llegada de inversiones y avanzar hacia la etapa constructiva.

El cobre, eje de la estrategia minera argentina

El avance de PSJ ocurre en un contexto de fuerte crecimiento del interés por el cobre argentino, mineral considerado estratégico para la transición energética global debido a su utilización en electromovilidad, energías renovables e infraestructura eléctrica.

Para Mendoza, el ingreso de PSJ al RIGI tiene además una fuerte carga simbólica y política: consolida el regreso de la provincia al mapa de la minería metalífera después de años de debates, restricciones y conflictos ambientales.

El proyecto contempla una mina a cielo abierto y una planta de procesamiento mediante flotación para producir concentrado de cobre destinado a mercados internacionales.

Según datos difundidos por la compañía, la vida útil inicial estimada es de 16 años, aunque podría extenderse hasta cerca de 27 años en función de futuras campañas de exploración y ampliación de recursos.

Beneficios y desafíos

El RIGI otorga beneficios impositivos, cambiarios y aduaneros para inversiones superiores a los US$ 200 millones, además de estabilidad fiscal por 30 años. Desde el sector minero consideran que el esquema resulta determinante para atraer capitales internacionales en proyectos de largo plazo y alto riesgo inicial.

La aprobación del ingreso al RIGI posiciona ahora a PSJ Cobre Mendocino como uno de los proyectos cupríferos más avanzados del país y refuerza la apuesta de Mendoza por integrarse al nuevo ciclo de inversiones mineras que busca impulsar la Argentina.