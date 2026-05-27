Qué reveló la encuesta que midió al "candidato de Cornejo", a Ulpiano Suarez y a Luis Petri

El estudio de Reale Dalla Torre midió a Luis Petri, Ulpiano Suarez y gente del equipo de Cornejo.

Una encuesta de Reale Dalla Torre mostró que Cambia Mendoza mantiene ventaja rumbo a las elecciones 2027 , aunque con un dato político clave: la consultora decidió medir por separado a Ulpiano Suarez y agrupar al resto del oficialismo bajo la figura de “un candidato del equipo de Alfredo Cornejo”.

La encuesta de la consultora liderada por Martha Reale reveló que el oficialismo provincial conserva el liderazgo electoral en Mendoza. El dato más particular del relevamiento no estuvo solamente en los números, sino en la metodología elegida por la consultora: en lugar de medir dirigentes concretos del cornejismo, como Tadeo García Zalazar o Natalio Mema —dos nombres que ya expresaron su intención de competir por la Gobernación—, el estudio agrupó al oficialismo bajo la categoría “un candidato del equipo de Alfredo Cornejo”.

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Según explicó la propia consultora en la nota metodológica, el objetivo fue medir “el piso electoral del oficialismo provincial independientemente de quién sea su representante” y evitar que la encuesta quedara condicionada por la imagen personal de un dirigente específico.

En ese escenario, el “candidato del equipo de Cornejo” obtuvo el 26,8% de intención de voto directa y quedó al frente de la medición.

Detrás apareció el diputado nacional y ministro de Defensa, Luis Petri, con el 20%, mientras que el peronismo quedó relegado al tercer lugar con el 12,8%.

intencion de voto El estudio de Dalla Torre midió a figuras como Luis Petri, Ulpiano Suarez y "un candidato del equipo de Alfredo Cornejo".

El dato marca un retroceso para Petri respecto de comienzos de año. En febrero, el dirigente radical alineado con el presidente Javier Milei había alcanzado 28,3% de intención de voto. Ahora cayó más de ocho puntos.

La consultora vinculó esa caída con un desgaste de la imagen presidencial en Mendoza. El estudio muestra que la aprobación de Milei bajó de 57,6% en febrero a 47,6% en mayo, mientras que la desaprobación trepó hasta 48,5%.

En contraste, la gestión de Cornejo logró estabilizarse: el 47% aprueba actualmente la administración provincial y el 48,2% la desaprueba.

Ulpiano Suarez, separado del resto

Otro de los aspectos más disruptivos del informe fue la decisión de medir por separado al intendente de Capital, Ulpiano Suarez.

La consultora justificó esa estrategia al sostener que el jefe comunal construyó un perfil político propio y mantiene “una postura más autónoma respecto del gobierno nacional”.

En la medición, Ulpiano Suarez obtuvo 9,1% de intención de voto directa y 11,3% proyectada.

El dato no es menor dentro del oficialismo: cuando se suma el caudal electoral del intendente capitalino con el del “candidato del equipo de Cornejo”, Cambia Mendoza alcanza un 42,4% de intención de voto proyectada.

Para la consultora, medirlo integrado dentro del bloque oficialista “hubiera ocultado esa dinámica” y no habría permitido determinar cuánto de ese voto responde al espacio y cuánto a la figura personal del intendente.

potencialidad electoral

Economía y empleo, la principal preocupación

El relevamiento también analizó cuáles son las demandas centrales de los mendocinos de cara a la próxima elección para gobernador. La economía y el empleo encabezaron ampliamente las respuestas con el 52,7%, seguidos por salud con el 32,7% y seguridad con el 29,8%.

Además, el estudio consultó sobre el escenario nacional: el 48,2% afirmó que volvería a votar a Milei en una eventual elección presidencial, mientras que el 44,8% aseguró que votaría en contra del mandatario.

La encuesta fue realizada entre el 14 y el 19 de mayo sobre 1.200 casos domiciliarios en distintos departamentos de Mendoza, con un margen de error del 2,5%. Incluyó relevamientos en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján, San Martín y San Rafael.