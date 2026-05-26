La app de MendoTran fue actualizada con nuevas herramientas para los usuarios

El Gobierno de Mendoza anunció el lanzamiento de una versión renovada de la app MendoTran , que permite el seguimiento del transporte público tiempo real mediante GPS. Se incorporaron mejoras en la visualización de los recorridos , información de las unidades , integración con biciTran y diferención por color de paradas urbanas y de Media y Larga Distancia.

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La aplicación oficial para conocer los horarios y recorridos de los colectivos y del Metrotranvía fue actualizada con "mejoras clave" en la planificación de viajes, la precisión en los tiempos de arribo y la incoporación de nuevas herramientas para los usuarios , indicó el Ejecutivo que este martes presentó las novedades.

El sistema, que cuenta con más de un millón de descargas, integró la cobertura del transporte de Lavalle y de los distritos de la Zona Este, que recientemente comenzaron a utilizar la SUBE. De esta manera, la aplicación -habilitada para Android y iOS- pasó a brindar información sobre casi 1.000 servicios, según aseguró el Gobierno.

Qué incluye la nueva actualización de la app MendoTran

Mayor cobertura en tiempo real : se sumaron los servicios de las empresas Nueva Generación y Dicetours .

: se sumaron los servicios de las . Información de las unidades : al seleccionar una parada, se pueden ver los colectivos aproximándose, identificar el número de interno y verificar si la unidad cuenta con aire acondicionado o rampa de accesibilidad .

: al seleccionar una parada, se pueden ver los colectivos aproximándose, identificar el número de interno y verificar si la unidad cuenta con . Reclamos y consultas : en el módulo de atención al usuario ahora se permite adjuntar fotografías y realizar un seguimiento del estado del trámite .

: en el módulo de atención al usuario ahora se permite y realizar un seguimiento del estado del . Integración con biciTran : visualización de la ubicación de las estaciones de bicicletas públicas , con datos en tiempo real sobre unidades disponibles para retirar y espacios libres para devolución.

: visualización de la ubicación de las , con datos en tiempo real sobre unidades disponibles para retirar y espacios libres para devolución. Puntos de carga SUBE : localización georreferenciada de los centros de atención y carga de la tarjeta .

: localización georreferenciada de los . Paradas diferenciadas por color : las paradas de Media y Larga Distancia están identificadas en amarillo , y las del servicio urbano en verde .

: las paradas de están identificadas , y las del . Alertas personalizadas : sistema de notificaciones y avisos específicos por recorrido o parada ante eventualidades.

: sistema de por recorrido o parada ante eventualidades. Favoritos y planificación: mejora de la función de Planear Viaje y el guardado de líneas y paradas favoritas.

app Mendotran Centro de Monitoreo de Transporte. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La SUBE ya funciona en el Este provincial

El Sistema Único de Boleto Electrónico llegó a principios de mayo al Este de la provincia de Mendoza. Los usuarios de los recorridos del transporte público en San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz ya pueden también acceder a los beneficios de la SUBE.

Luego de implementarse en Lavalle, este sistema de pago del boleto -que ya funciona en el Gran Mendoza y San Rafael- arribó a la Zona Este. Los pasajeros podrán utilizar la app MendoTran Cuándo Subo para consultar los horarios en tiempo real y abonar con la Tarjeta SUBE, tarjetas bancarias y códigos QR de billeteras virtuales.