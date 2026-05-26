La app de MendoTran fue actualizada con nuevas herramientas para los usuarios

El Gobierno de Mendoza anunció el lanzamiento de una versión renovada de la app MendoTran, que permite el seguimiento del transporte público tiempo real mediante GPS. Se incorporaron mejoras en la visualización de los recorridos, información de las unidades, integración con biciTran y diferención por color de paradas urbanas y de Media y Larga Distancia.
La aplicación oficial para conocer los horarios y recorridos de los colectivos y del Metrotranvía fue actualizada con "mejoras clave" en la planificación de viajes, la precisión en los tiempos de arribo y la incoporación de nuevas herramientas para los usuarios, indicó el Ejecutivo que este martes presentó las novedades.
El sistema, que cuenta con más de un millón de descargas, integró la cobertura del transporte de Lavalle y de los distritos de la Zona Este, que recientemente comenzaron a utilizar la SUBE. De esta manera, la aplicación -habilitada para Android y iOS- pasó a brindar información sobre casi 1.000 servicios, según aseguró el Gobierno.
Qué incluye la nueva actualización de la app MendoTran
Mayor cobertura en tiempo real: se sumaron los servicios de las empresas Nueva Generación y Dicetours.
Información de las unidades: al seleccionar una parada, se pueden ver los colectivos aproximándose, identificar el número de interno y verificar si la unidad cuenta con aire acondicionado o rampa de accesibilidad.
Reclamos y consultas: en el módulo de atención al usuario ahora se permite adjuntar fotografías y realizar un seguimiento del estado del trámite.
Integración con biciTran: visualización de la ubicación de las estaciones de bicicletas públicas, con datos en tiempo real sobre unidades disponibles para retirar y espacios libres para devolución.
Puntos de carga SUBE: localización georreferenciada de los centros de atención y carga de la tarjeta.
Paradas diferenciadas por color: las paradas de Media y Larga Distancia están identificadas en amarillo, y las del servicio urbanoen verde.
Alertas personalizadas: sistema de notificaciones y avisos específicos por recorrido o parada ante eventualidades.
Favoritos y planificación: mejora de la función de Planear Viaje y el guardado de líneas y paradas favoritas.
app Mendotran
Centro de Monitoreo de Transporte. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Luego de implementarse en Lavalle, este sistema de pago del boleto -que ya funciona en el Gran Mendoza y San Rafael- arribó a la Zona Este. Los pasajeros podrán utilizar la app MendoTran Cuándo Subo para consultar los horarios en tiempo real y abonar con la Tarjeta SUBE, tarjetas bancarias y códigos QR de billeteras virtuales.