26 de mayo de 2026
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Ruta Nacional 7

Ruta Nacional 7: prevén nuevos peajes en Mendoza y concesiones de hasta 30 años

La privatización de la Ruta 7 en Mendoza prevé contratos de hasta 30 años, nuevos peajes y obras centradas en mantenimiento. Empresas mendocinas participan de la licitación.

El modelo de concesión prevé que las empresas adjudicatarias recuperen la inversión a través del cobro de peajes y la explotación comercial de áreas vinculadas al corredor.

El modelo de concesión prevé que las empresas adjudicatarias recuperen la inversión a través del cobro de peajes y la explotación comercial de áreas vinculadas al corredor.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
 Por Cecilia Zabala

La concesión de la Ruta Nacional 7 en Mendoza avanza con definiciones clave: el esquema prevé contratos de 20 años, prorrogables por una década más, y podría sumar dos nuevos peajes además de los ya existentes sobre el corredor internacional.

Según pudo saber Sitio Andino, las obras previstas no implican una transformación integral de la traza ni una autopista nueva, sino principalmente tareas de mantenimiento, conservación y rehabilitación de la infraestructura actual.

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El modelo forma parte de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno de Javier Milei, bajo un esquema financiado mediante el cobro de peajes y sin ningún tipo de subsidios estatales.

El viernes pasado se realizó la apertura de sobres para la licitación de esta etapa, que arca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 8 tramos estratégicos ubicados en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional".

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión privada de rutas nacionales y la provincia de Mendoza que la Ruta Nacional 7.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión privada de rutas nacionales y la provincia de Mendoza que la Ruta Nacional 7.

La concesión abarcará 329 kilómestros en la Rutan 7. Por un lado, el tramo desde el límite San Luis/Mendoza (Arco Desaguadero) hasta el Km 1012,3, en Palmira (Mendoza). Estos son146,82 km. El otro tramo, va desde el empalme de la RN 40 hasta el límite con Chile.

Los nuevos peajes que podrían sumarse en Mendoza

Actualmente, la Ruta 7 ya cuenta con dos estaciones de peaje en territorio mendocino. Sin embargo, el nuevo esquema habilita la posibilidad de incorporar otras dos cabinas.

Los puntos que aparecen previstos son la Variante Palmira y Potrerillos, dos sectores estratégicos por el volumen de tránsito y la conexión logística hacia Chile.

Desde Nación sostienen que el sistema apunta a garantizar el financiamiento del mantenimiento vial a largo plazo mediante aportes directos de quienes utilizan la ruta.

Empresas mendocinas buscan quedarse con la concesión

Entre las compañías que participan del proceso licitatorio aparecen varias empresas mendocinas vinculadas históricamente a la obra pública y la infraestructura vial.

Según trascendió, entre las interesadas figuran Corporación del Sur, Laugero y José Cartellone Construcciones Civiles, aunque por el momento no se conocen oficialmente los detalles de los tramos específicos por los que se presentó cada firma.

La apertura de sobres se realizó el viernes pasado y marcó un nuevo avance dentro del proceso de privatización de corredores nacionales impulsado por el Ejecutivo nacional.

Un esquema basado en mantenimiento y control por resultados

El nuevo modelo concesionado estará enfocado principalmente en el mantenimiento integral de la ruta existente, con intervenciones de conservación, rehabilitación y seguridad vial.

Además, Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados, con foco en garantizar niveles mínimos de servicio y condiciones seguras de circulación.

La Ruta 7 aparece como uno de los corredores estratégicos dentro del esquema nacional debido al tránsito internacional de cargas, el flujo turístico y la conexión permanente con el Paso Internacional Cristo Redentor.

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