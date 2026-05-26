Mauricio Macri y Alfredo Cornejo: qué pasó en la última cena

La Intelligentzia política quedó en evidencia, y a propósito, en el último encuentro entre Mauricio Macri y el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo . Ocurrió a pocos días de que el mandatario cuyano abriera una fundación en Buenos Aires para anunciar que cruzará el Rubicón en la proyección de su carrera política a nivel nacional.

La visita de Macri, en tanto, dejó un mensaje para los hermanos Milei y apunta a ordenar la vieja alianza del Cambio que se desintegró en el país y se dividió momentáneamente en la provincia.

Críticas al entorno de Milei, el retorno de un sector "ofendido" y el silenzio stampa: lo que dejó el acto de Macri en Mendoza

Para el instante retratado en el restaurante de Chacras, gestionado por el intendente Esteban Allasin o, pidieron milanesas; recordemos que Macri es abstemio, para los que pretendan hallar aquí la promoción de la una bodega en esa mesa. Pero el encuentro gastronómico fue sólo una nueva ocasión de las varias reuniones “on line” que le precedieron, y que volverán a mantener en veinte días.

Juntos por el Cambio sigue siendo la obsesión del ex Presidente que comenzó su derrotero interno hace cinco meses para ordenar primero al Pro . Sus adláteres más cercanos, en carácter de operadores, se encargaron, primero, de trabajar en los sectores de la Justicia. Es más, estuvieron en la Fiesta de la Vendimia, y en la noche de la Vía Blanca apenas se dejaron ver para saludar a personalidades de distintos fueros.

¿El regreso de Juntos por el Cambio?

La segunda etapa de los “operadores de Macri”, estuvo destinada al sector empresarial, donde el desencanto con Javier Milei crece exponencialmente, particularmente por el ahogo impositivo que todavía no se apacigua.

Ahora, el ordenamiento es partidario. En algunos casos, hasta creando un partido nuevo por si alguna candidatura necesita ser apalancada de manera exógena, algo encargado a un “armador” histórico del ex presidente.

En lo que concierne a Mendoza, Mauricio y Alfredo saben que el frente no puede volver a sufrir las sangrías de la Unión Mendocina, y la idea es que todo el Pro esté adentro de Cambia Mendoza, con una revitalización de la figura de Lucas Faure. Para ello, hay que conciliar con su madrina política: La Vice, Hebe Casado.

Pero lo más importante que quedó reflejado en esa jornada, y particularmente tras la reunión por 25 minutos que tuvieron a solas Macri y el intendente de Capital, es que Ulpiano Suárez es el candidato predilecto de Mauricio para gobernar Mendoza; y se lo dijo también a Alfredo. Aunque para que el reparto sea justo y se le dé a cada uno lo suyo, no despotrican contra las PASO como una herramienta para dirimir esa interna.

El asunto es Petri. Luis está en otro partido, ahora, pero mantiene un gran número de seguidores radicales. En principio, se busca que LLA vuelva a formar parte de un frente con CM. Aunque todo depende de los caprichos de la hermandad presidencial. Y allí, el propio Petri tiene claro que cuenta con el aval “mileísta”. Si no lo tuviera, tampoco descartaría ser candidato porque los números le dan para competir incluso por afuera de cualquier frente.

Macri y Cornejo, entonces, dejaron claro que quieren seguir en el frente que prohijó el cambio nacional y se mantuvo en el poder en Mendoza, igualando el récord de los peronistas “naranjas”. Hoy, el justicialismo no es siquiera un contrincante con esperanzas en la provincia, mucho más después de la inexorable división con los K.

Pero, estas mentes políticas de velocidad nivel Fórmula 1, también saben que la cena dio que hablar hacia el interior de las varias mesas chicas que ahora anidan en Casa Rosada. Hasta parece una advertencia… si la gestión no satisface a todos, hay que generar alternativas.

Cornejo no es un apasionado de Milei, pero colabora. A diferencia del radicalismo partidario que tiene a nivel nacional en la conducción de Martín Losteau un claro opositor a ultranza. De eso también hablaron, en la cena de Luján y el nombre que subyace como un inevitable armador es el de Ernesto Sanz, con quien ya ha mantenido encuentros Alfredo para alinear la tropa en tierras sureñas, cosa que todavía no logran, pese a los acuerdos de los dos líderes.

Un radicalismo ordenado para participar sin divisiones en asuntos nacionales, amerita de una mano firme como la del mandatario mendocino. El asunto es que, para pisar fuerte en esas ligas, este requiere de los servicios de un hombre de Sanz que es ideal para estos asuntos de interna partidaria: el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, que ya recibió la orden de ayudar en lo que sea a Cornejo y sus aspiraciones nacionales.

La pregunta es: ¿Alfredo iría con Milei o con Mauricio? Todo depende. El país genera cambios políticos de un momento a otro, y quien hoy reparte el pan y el vino, mañana puede ser crucificado.