Un ranking reveló dónde viven más argentinos en relación con la población local

El Ranking de argentinos viviendo en el exterior.

Un ranking internacional reveló cuáles son los países con mayor cantidad de argentinos expatriados en proporción a su población local, con resultados que muestran una fuerte presencia en Europa del Este, Centroamérica y países nórdicos .

El relevamiento , difundido mediante una visualización comparativa en redes sociales, ordena a los países según la cantidad de ciudadanos argentinos residentes por cada millón de habitantes.

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Según el informe, Panamá encabeza el listado con 3.062 argentinos por millón de habitantes , seguido por Sudáfrica con 2.854 y Bélgica con 2.587.

También aparecen en los primeros puestos países como Dinamarca, Costa Rica y Austria .

El ranking refleja cómo en los últimos años crecieron las comunidades argentinas en destinos menos tradicionales, impulsadas por motivos laborales, educativos, turísticos y migratorios.

Fuerte presencia en Europa y países nórdicos

Entre los países europeos con mayor presencia proporcional de argentinos aparecen Noruega, Andorra, Grecia y Finlandia.

También figuran varias naciones de Europa del Este como Hungría, Polonia, Rumania, Croacia y Bulgaria.

El ranking completo de argentinos expatriados por millón de habitantes