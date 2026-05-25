25 de mayo de 2026
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Millones de personas la padecen: por qué el 25 de mayo se recuerda el Día Mundial de la Tiroides

Cada 25 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Tiroides, una fecha destinada a generar conciencia sobre una de las enfermedades más frecuentes y silenciosas en todo el mundo.

Millones de personas la padecen: por qué el 25 de mayo se recuerda el Día Mundial de la Tiroides

Millones de personas la padecen: por qué el 25 de mayo se recuerda el Día Mundial de la Tiroides

 Por Luis Calizaya

Aunque muchas veces pasa desapercibida, la tiroides cumple un rol fundamental en el funcionamiento del cuerpo humano. Cada 25 de mayo se recuerda el Día Mundial de la Tiroides, una fecha que busca concientizar sobre las enfermedades tiroideas, promover el diagnóstico temprano y alertar sobre una problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo sin que muchas de ellas lo sepan.

Día Mundial de la Tiroides: por qué se conmemora un 25 de mayo

La efeméride fue establecida en 2008 por la Federación Internacional de Tiroides, luego de una decisión tomada durante su asamblea anual en septiembre de 2007. Desde entonces, organizaciones médicas y asociaciones vinculadas a la salud endocrinológica impulsan campañas de información y prevención para visibilizar los trastornos relacionados con esta glándula.

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Tiroides - 25 mayo
A pesar de ser una condición peligrosa, la tiroides puede tratarse de manera efectiva.

A pesar de ser una condición peligrosa, la tiroides puede tratarse de manera efectiva.

El principal objetivo del Día Mundial de la Tiroides es generar conciencia acerca de la importancia de su correcto funcionamiento y fomentar la detección temprana de enfermedades que, en muchos casos, pueden pasar inadvertidas durante años. Además, la fecha busca difundir los avances científicos, tratamientos disponibles y estrategias de prevención.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 750 millones de personas padecen algún tipo de trastorno tiroideo y cerca del 60% desconoce su diagnóstico. Esto convierte a las enfermedades de la tiroides en uno de los problemas endocrinológicos más frecuentes a nivel mundial.

Por qué es importante la tiroides

La tiroides es una glándula endocrina ubicada en la parte frontal del cuello, debajo de la laringe. Su función principal es producir las hormonas tiroideas T3 y T4, responsables de regular procesos esenciales del organismo como el metabolismo, la temperatura corporal, la producción de energía, el ritmo cardíaco y el crecimiento.

Estas hormonas viajan a través del torrente sanguíneo y actúan sobre prácticamente todos los órganos del cuerpo, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento puede generar importantes consecuencias para la salud.

Los especialistas advierten que la disfunción tiroidea es frecuente, pero que muchas veces sus síntomas pueden confundirse con otras enfermedades de origen cardíaco, digestivo o incluso psiquiátrico.

La importancia del yodo: cómo empiezan las complicaciones

Entre las enfermedades más habituales vinculadas a la tiroides se encuentran el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, los nódulos tiroideos y algunos tipos de cáncer. Aunque muchas de estas patologías pueden tratarse de manera efectiva, la falta de diagnóstico oportuno puede derivar en complicaciones graves.

Uno de los factores fundamentales para el correcto funcionamiento de la tiroides es el consumo adecuado de yodo, un mineral esencial para la producción de hormonas tiroideas. La OMS estima que más de mil millones de personas viven en regiones con deficiencia de yodo, especialmente en zonas montañosas y alejadas.

Fuente: Wikipedia.

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