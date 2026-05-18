Día de la Escarapela en Argentina: el origen y significado del símbolo patrio

Argentina y el 18 de mayo conmemoran el Día de la Escarapela , uno de los símbolos patrios más representativos de la identidad nacional. Presente en actos escolares, fechas históricas y celebraciones patrias, la insignia celeste y blanca remite a los años de la Revolución de Mayo y al nacimiento del sentimiento independentista en el territorio de las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata .

La efeméride recuerda la oficialización de la escarapela nacional, reconocida el 18 de febrero de 1812 a partir de un pedido realizado por Manuel Belgrano ante el Primer Triunvirato . Su intención era unificar los colores que identificaban a las tropas revolucionarias y diferenciarlas de los ejércitos realistas , que utilizaban el rojo como distintivo.

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Sin embargo, décadas más tarde, el Consejo Nacional de Educación estableció oficialmente el 18 de mayo de 1935 como el Día Nacional de la Escarapela , fecha que desde entonces forma parte del calendario patrio argentino .

La escarapela nació en un contexto atravesado por las luchas independentistas. Durante los primeros años del siglo XIX, las tropas revolucionarias necesitaban símbolos propios que permitieran identificar a sus integrantes y reforzar la idea de unidad nacional.

Fue así que Belgrano impulsó la creación de una insignia con los colores blanco y celeste. El 13 de febrero de 1812 elevó el pedido formal al Triunvirato y, apenas cinco días después, el Gobierno aprobó su utilización oficial para las fuerzas patriotas.

Una semana más tarde, el prócer argentino informaría que había mandado a confeccionar una bandera “celeste y blanca, conforme a los colores de la escarapela nacional ”, sentando así las bases de otro de los grandes emblemas argentinos.

Actualmente, la escarapela suele utilizarse durante toda la Semana de Mayo, del 18 al 25, y también en otras fechas patrias como el Día de la Bandera y el Día de la Independencia.

El mito de los colores sobre la escarapela

A lo largo de los años surgieron distintas teorías sobre el origen de los colores de la escarapela. Una de las hipótesis históricas más aceptadas sostiene que derivan de la banda de la Real Orden de Carlos III de España, cuyos tonos eran celeste y blanco y que tenían fuerte presencia en el Virreinato del Río de la Plata.

Otra versión popular vincula esos colores con el cielo y las nubes, aunque los historiadores consideran que se trata más de una interpretación simbólica posterior que de un dato documentado.

Desde el Museo Histórico Nacional también recuerdan que las escarapelas ya eran utilizadas en Europa durante el siglo XVIII como distintivos políticos y militares. En aquel entonces podían adoptar distintas formas, como lazos o moños, hasta evolucionar hacia la clásica roseta que hoy se conoce.

Fuente: Secretaría de Cultura de Argentina.