Día Mundial de la Hipertensión: por qué se recuerda hoy, 17 de mayo

Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión , una fecha destinada a generar conciencia sobre esta enfermedad cardiovascular que afecta a más de 1.300 millones de adultos en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) correspondientes a 2023.

Por qué hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión

Hizo reír a todo un país, pero sus últimos años fueron devastadores: la historia de Jorge Porcel

La increíble batalla que consolidó la independencia y dio origen al Día de la Armada

El Día Mundial de la Hipertensión fue establecido en 2005 por la Liga Mundial de Hipertensión (WHL, por sus siglas en inglés) con el objetivo de promover la prevención, el diagnóstico temprano y el control adecuado de esta enfermedad.

La jornada cuenta con el respaldo de cientos de organizaciones internacionales y busca concientizar a la población sobre la importancia de controlar regularmente la presión arterial, además de fomentar hábitos de vida saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares asociadas .

Entre las principales recomendaciones se destacan realizar controles médicos periódicos, mantener una alimentación equilibrada, reducir el consumo de sal, evitar el sedentarismo y controlar factores de riesgo como el estrés y el tabaquismo.

Qué es la hipertensión arterial

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se produce cuando la presión de la sangre en las arterias se mantiene elevada de manera sostenida por encima de los valores normales.

Uno de los principales problemas de esta patología es que, en muchos casos, no presenta síntomas evidentes, motivo por el cual se la conoce como el “asesino silencioso”.

Además, la hipertensión puede derivar en graves complicaciones de salud, ya que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y daños en órganos como los riñones y el cerebro.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 17 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.