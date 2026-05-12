Día Nacional del Fonoaudiólogo: por qué se recuerda hoy, 12 de mayo

Como cada año, el 12 de mayo se celebra en Argentina el Día del Fonoaudiólogo y la Fonoaudióloga . Esta fecha no solo busca destacar la labor de los profesionales dedicados a la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, sino también conmemorar la creación del primer ente científico de esta disciplina en el país.

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Las efemérides de mayo señalan que cada 12 de mayo se celebra en Argentina el Día del Fonoaudiólogo y la Fonoaudióloga, en homenaje al aniversario de la creación de la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología (ASALFA), fundada en 1948 .

Este año se cumplen 78 años de la creación de ASALFA, institución que nuclea a fonoaudiólogos universitarios de todo el país. Además, Argentina fue el primer país de Latinoamérica en formar profesionales especializados en esta disciplina, hoy conocidos como fonoaudiólogos .

¿Qué es la fonoaudiología?

La fonoaudiología es una ciencia que surgió en el siglo XVIII y que, a lo largo del tiempo, fue ampliando y redefiniendo su objeto de estudio hasta consolidarse como una disciplina que articula conocimientos de las ciencias médicas y pedagógicas.

Su objetivo principal es la prevención, evaluación, diagnóstico y rehabilitación de alteraciones vinculadas a la comunicación humana, el lenguaje, el habla, la voz, la audición y la deglución. Estas dificultades pueden originarse a partir de diversas enfermedades o disfunciones que afectan el desarrollo, el aprendizaje y la calidad de vida de las personas.

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