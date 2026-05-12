12 de mayo de 2026
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Día Nacional del Fonoaudiólogo: por qué se recuerda hoy, 12 de mayo

Cada 12 de mayo, en Argentina se celebra el Día del Fonoaudiólogo. A continuación, descubrí los detalles de la efeméride nacional.

Día Nacional del Fonoaudiólogo: por qué se recuerda hoy, 12 de mayo

Día Nacional del Fonoaudiólogo: por qué se recuerda hoy, 12 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Como cada año, el 12 de mayo se celebra en Argentina el Día del Fonoaudiólogo y la Fonoaudióloga. Esta fecha no solo busca destacar la labor de los profesionales dedicados a la prevención, evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, sino también conmemorar la creación del primer ente científico de esta disciplina en el país.

Fonoaudiología
Día Nacional del Fonoaudiólogo

Día Nacional del Fonoaudiólogo

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12 de mayo: Día Nacional del Fonoaudiólogo y la Fonoaudióloga

Las efemérides de mayo señalan que cada 12 de mayo se celebra en Argentina el Día del Fonoaudiólogo y la Fonoaudióloga, en homenaje al aniversario de la creación de la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología (ASALFA), fundada en 1948.

Este año se cumplen 78 años de la creación de ASALFA, institución que nuclea a fonoaudiólogos universitarios de todo el país. Además, Argentina fue el primer país de Latinoamérica en formar profesionales especializados en esta disciplina, hoy conocidos como fonoaudiólogos.

¿Qué es la fonoaudiología?

La fonoaudiología es una ciencia que surgió en el siglo XVIII y que, a lo largo del tiempo, fue ampliando y redefiniendo su objeto de estudio hasta consolidarse como una disciplina que articula conocimientos de las ciencias médicas y pedagógicas.

Su objetivo principal es la prevención, evaluación, diagnóstico y rehabilitación de alteraciones vinculadas a la comunicación humana, el lenguaje, el habla, la voz, la audición y la deglución. Estas dificultades pueden originarse a partir de diversas enfermedades o disfunciones que afectan el desarrollo, el aprendizaje y la calidad de vida de las personas.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 12 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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