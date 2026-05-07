Día del Taxista en Argentina: la historia y por qué se celebra cada 7 de mayo

Cada 7 de mayo , Argentina celebra el Día del Taxista , una fecha que homenajea a miles de trabajadores que forman parte de uno de los oficios más tradicionales y emblemáticos del país . La jornada recuerda la firma del primer convenio colectivo de la actividad y también coincide con el nacimiento de Eva Duarte de Perón , figura clave en la organización sindical del sector.

La conmemoración tiene sus raíces en enero de 1950 , cuando se fundó el Sindicato de Peones de Taxis en Puerto Nuevo , en la Ciudad de Buenos Aires . Años más tarde, mediante la Resolución 67/1989 , se estableció oficialmente el 7 de mayo como el Día Nacional del Taxista , en reconocimiento a la importancia social y laboral de quienes desempeñan esta tarea.

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Más allá de transportar pasajeros, el trabajo de los taxistas se convirtió con el paso del tiempo en una pieza fundamental de la vida urbana argentina . Sus historias, recorridos y experiencias forman parte del día a día de millones de personas que utilizan este servicio en distintas ciudades del país.

La efeméride también guarda un lugar especial en la historia del sindicalismo argentino, ya que el primer convenio colectivo significó un avance decisivo en materia de derechos laborales, condiciones de trabajo y representación gremial para los peones de taxis.

El primer Monumento al Taxista del mundo está en Argentina

Argentina también posee un reconocimiento único para los trabajadores del volante con el primer Monumento al Taxista del mundo. La iniciativa nació dentro del Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal y fue impulsada a través de un proyecto presentado por el legislador porteño Claudio Palmeyro.

La propuesta buscaba que la Ciudad de Buenos Aires aceptara la donación del monumento y autorizara su emplazamiento en un espacio público. Tras un extenso tratamiento legislativo y el respaldo unánime de todos los bloques parlamentarios, la iniciativa fue aprobada definitivamente en 2012 mediante la Ley N.º 4260.

El encargado de diseñar la obra fue el reconocido artista Fernando Pugliese, quien eligió como figura central al histórico Siam Di Tella, el clásico automóvil que durante décadas simbolizó al taxi argentino y se transformó en un ícono de las calles porteñas.

El monumento está ubicado en la intersección de Avenida de los Italianos y Macacha Güemes, en Puerto Madero. Desde su inauguración, se convirtió en un emblema para el sector y en un reconocimiento histórico a los trabajadores y trabajadoras que, día y noche, mantienen en movimiento a la ciudad.

Fuente: Sindicato de Peones de Taxis.