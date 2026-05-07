Día Nacional de la Minería: por qué se celebra hoy, 7 de mayo

Cada 7 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Minería , una efeméride que busca destacar la relevancia histórica y actual de esta actividad productiva en el desarrollo del país. A continuación, te contamos lo más importante que debés saber.

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Minería en Argentina su historia, origen y aporte clave a la economía nacional

La minería tiene un rol clave en la economía argentina desde la época colonial, con una larga tradición vinculada a la extracción de recursos como oro, plata, cobre, hierro, litio y uranio, entre otros minerales estratégicos.

Esta fecha se estableció en homenaje al primer estudio geológico del territorio argentino, realizado en 1813, considerado un antecedente fundamental para el desarrollo de la geología y la minería moderna en el país.

De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minería de Argentina, la actividad minera aporta alrededor del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera más de 45.000 puestos de trabajo, consolidándose como un sector clave para la economía nacional.

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