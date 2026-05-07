7 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Minería

Día Nacional de la Minería: por qué se celebra hoy, 7 de mayo

Cada 7 de mayo, se conmemora el Día Nacional de la Minería. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Día Nacional de la Minería: por qué se celebra hoy, 7 de mayo

Día Nacional de la Minería: por qué se celebra hoy, 7 de mayo

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 7 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Minería, una efeméride que busca destacar la relevancia histórica y actual de esta actividad productiva en el desarrollo del país. A continuación, te contamos lo más importante que debés saber.

image
Hoy es el Día Nacional de la Minería

Hoy es el Día Nacional de la Minería

Lee además
Día de la Minería: el rol clave de la escuela técnica de Malargüe en la formación y el desarrollo local

De las aulas al campo: cómo una escuela de Malargüe busca cambiar el rumbo de la minería
Presidente y vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan destacaron que la vecina provincia está entrando a una nueva etapa de la industria, impulsada por el cobre.

San Juan se prepara para el boom del cobre: "Lo que viene será diez veces más grande que Veladero"

Minería en Argentina su historia, origen y aporte clave a la economía nacional

La minería tiene un rol clave en la economía argentina desde la época colonial, con una larga tradición vinculada a la extracción de recursos como oro, plata, cobre, hierro, litio y uranio, entre otros minerales estratégicos.

Esta fecha se estableció en homenaje al primer estudio geológico del territorio argentino, realizado en 1813, considerado un antecedente fundamental para el desarrollo de la geología y la minería moderna en el país.

De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minería de Argentina, la actividad minera aporta alrededor del 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y genera más de 45.000 puestos de trabajo, consolidándose como un sector clave para la economía nacional.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 7 de mayo, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

YPF lanzó un nuevo combustible minero: se producirá en Mendoza y apunta al crecimiento del sector

Expo San Juan Minera: proyectos clave mostraron avances y los desafíos que enfrenta la industria

Expo San Juan Minera: el país productivo se concentra en la vecina provincia y marca el pulso de la industria

Mendoza avanza con el Distrito Minero Norte para acelerar proyectos de cobre y oro en Las Heras

Preocupación en Chile por el RIGI: temen perder inversiones frente a Argentina

Qué proyectos aprobó el RIGI y cómo se distribuyen las inversiones en Argentina

En su penúltimo discurso anual, Cornejo abrió el paraguas y pidió un voto por la continuidad para 2027

Empleo, inversiones y minería: los ejes que Petri abordó con empresarios en Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

Las Más Leídas

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza.

Suspenden las clases presenciales en este departamento de Mendoza

El médico estuvo aprehendido en la Comisaría 25 de Guaymallén. 

Qué hay detrás de la escandalosa pelea entre policías y un médico en Guaymallén

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 6 de mayo: números ganadores del sorteo 3371

Este fin de semana, vuelve el Zonda

El Zonda no viene solo: alertan por un cargado combo climático en Mendoza

La causa permanece caratulada como averiguación de muerte, aunque no se descarta una eventual imputación.

La trama detrás del caso que conmociona a San Rafael: informó la muerte de su madre, estaba viva y murió días después