Luis Petri se reunió con empresarios en Malargüe: empleo, inversiones y minería, los ejes del encuentro

Desde que dejó el Ministerio de Defensa y asumió como diputado nacional, Luis Petri recorre los rincones de Mendoza para conocer de primera mano la realidad de los diversos oasis productivos que componen la geografía provincial. Este 1º de Mayo, Día del Trabajador, fue el turno de Malargüe , donde —entre otras actividades— mantuvo desde temprano un encuentro con representantes la Cámara de Comercio y Afines del departamento .

Se trata de una de las más de veinte asociaciones empresariales que días atrás enviaron un petitorio al Gobierno provincial a fin de que se adopten medidas urgentes orientadas a la reactivación productiva , la preservación del empleo y la continuidad de las pequeñas y medianas empresas . Un documento similar habían rubricado las tres cámaras del Sur provincial unas semanas antes.

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"Venimos a escuchar, a recoger los reclamos y trabajar en conjunto, que es lo más importante. Trabajar en conjunto para que Malargüe genere trabajo, empleo y se desarrolle, así que vamos a estar al lado de ellos escuchándolos y llevándonos a su petitorio", sostuvo Petri en diálogo exclusivo con Noticiero Andino.

"Es importante escuchar a las Cámaras, a los vecinos respecto a las problemáticas que están surgiendo y ver cómo las resolvemos".

Los reclamos de Malargüe que Luis Petri recibió

"Venimos a escuchar las necesidades, reclamos y planteos que tienen que ver muchas veces con cuestiones a resolver dentro del propio Estado, con bajar el gasto público, impuestos. En este caso el impuesto a los Ingresos Brutos que es regresivo y penaliza la industrialización. Hay que llegar a la eliminación completa y que para poder bajarlo es necesario achicar el gasto público", destacó el diputado nacional.

Además, destacó la necesidad de que los sectores productivos puedan acceder a líneas del financiamiento a través de créditos del Fondo para la Transformación.

"Estamos acá porque queremos escuchar de de primera mano cuáles son las necesidades y cuáles también son las perspectivas que tiene Malargüe y transmitirles el mensaje de todo lo que estamos haciendo a nivel nacional. Estos pedidos son genuinos porque nacen de una entidad que que no es política, que es a partidaria", destacó Petri respecto al encuentro con la Cámara de Comercio y Afines del departamento.

Minería, en el centro de la agenda en Malargüe

Uno de los ejes centrales del encuentro en Malargüe fue el desarrollo minero, una actividad que —según Petri— puede convertirse en uno de los principales motores de crecimiento de la provincia.

“La minería es una de las grandes palancas del desarrollo que viene para Mendoza”, afirmó, y remarcó la necesidad de generar condiciones que den previsibilidad al sector. Mencionó la importancia de garantizar seguridad jurídica y estabilidad para inversiones de largo plazo.

En ese marco, comparó el potencial argentino con el desarrollo de países vecinos: “Hoy Argentina no exporta cobre, mientras que en Chile la minería explica gran parte de sus exportaciones. Son modelos que tenemos que mirar”, planteó.

Además, subrayó el impacto que puede tener la actividad en términos de empleo: “Solo en la construcción de una mina pueden trabajar entre 1.500 y 3.000 personas”, indicó.

"Están dadas las condiciones para que tengamos una actividad minera que conviva con la vitivinicultura".

Luis Petri Cámara de Comercio de Malargüe El diputado nacional se reunió con la Cámara de Comercio de Malargüe y analizó los reclamos del sector.

El balance de Petri en Seguridad

Además, Petri se refirió a la preocupación por la seguridad que tienen desde distintos sectores. "Es necesario tener leyes que le den facultades y permitan el accionar rápido de la policía, pero también que permitan el juzgamiento cuando no se puede prevenir el delito, el juzgamiento rápido a aquellos que han cometido un delito, con penas ejemplificadoras. Y para eso es imprescindible reformar el Código Penal para establecer sanciones más duras".

"Ya cubrimos una deuda que teníamos con la ciudadanía, bajando la edad de imputabilidad para permitir que cuando se comete un aberrante delito aquella persona pueda ser juzgada y la víctima encuentre justicia, algo que hasta hoy se le venía negando", destacó.

"Es importante tener una Policía cada vez más capacitada, con incorporación de tecnología, para que pueda prevenir eventualmente los hechos delictivos que ocurren, darle seguridad a la gente cuando sale de sus casas y cuando ocurren aquellos delitos que sean rápidamente sancionados para que no queden impunes, porque la impunidad es el abono para la delincuencia y esto es lo que tenemos que claramente cortar", señaló Petri.

Luis Petri Cámara de Comercio Malargüe "Es importante escuchar a las Cámaras, a los vecinos respecto a las problemáticas que están surgiendo y ver cómo las resolvemos", dijo Luis Petri.

Luis Petri continúa sus recorridos por la provincia de Mendoza

Más allá de la agenda puntual de estos días en el Sur, Petri ratificó que continuará con sus recorridas por todo el territorio mendocino, con el objetivo de construir un diagnóstico directo de cada región. Si bien no lo ha formalizado, el dirigente ya ha dejado entrever sus intenciones de volver a competir por la gobernación en 2027 y trabaja para ello.

“Mendoza es una provincia diversa y hay que estar en cada rincón, escuchando a los vecinos y a los sectores productivos”, expresó. Y agregó: “Es un año para resolver problemas, y la mejor manera de hacerlo es estando cerca de la gente”.

En esa línea, remarcó que la agenda que impulsa busca articular lo local, lo provincial y lo nacional, con eje en el desarrollo productivo, la generación de empleo y la mejora de la competitividad.