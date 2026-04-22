Crisis económica en Mendoza: cámaras empresariales sorprenden con contundente reclamo al Gobierno

Más de veinte cámaras y asociaciones empresariales de Mendoza presentaron una nota formal al gobernador Alfredo Cornejo en la que advierten sobre el deterioro sostenido de la actividad económica en la provincia y le reclaman la adopción urgente de medidas orientadas a la reactivación productiva , la preservación del empleo y la continuidad de las pequeñas y medianas empresas .

El documento, firmado por los presidentes de entidades representativas del comercio, la agricultura, la vitivinicultura, la industria, el turismo, la construcción y los servicios, constituye uno de los pronunciamientos colectivos más amplios del sector privado mendocino en los últimos años y sorprendió por la reserva que se manejó.

La carta describe el escenario de crisis económica de alta complejidad que atraviesa la provincia y el país, que los firmantes califican como un proceso de deterioro estructural . Entre los factores que llevan a ese deterioro, señalan la recesión sostenida , la elevada presión fiscal , las restricciones en el acceso al crédito , la capacidad instalada ociosa , la falta de liquidez , la caída del ingreso real y el incremento de costos en insumos y logística .

A estos factores se suma, según el documento, la virtual paralización de la obra pública financiada por el Estado nacional , la ausencia de un nuevo pacto fiscal entre la Nación y las provincias, la falta de avances hacia una ley de coparticipación más equitativa y la inexistencia de una reforma tributaria que alivie la carga sobre el aparato productivo.

Un diagnóstico basado en la experiencia

Los representantes empresariales sostienen que el cuadro de situación no se sustenta únicamente en indicadores estadísticos, sino que se refleja también en los planteos cotidianos de sus representados. La fuente empírica y cuantitativa le otorga al reclamo un peso particular frente a las autoridades provinciales.

Los firmantes reconocen explícitamente la necesidad de articulación entre los distintos niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y reafirman su vocación de colaboración con las autoridades en la búsqueda de salidas a la crisis. En ese marco, proponen nueve medidas concretas de coyuntura que, a su juicio, podrían contribuir a estabilizar el entramado productivo regional.

carta entidades 2 Más de 20 entidades empresariales de Mendoza elevaron un fuerte reclamo al Gobierno provincial

Las nueve propuestas

La primera medida solicitada por las cámaras es la postergación de ejecuciones fiscales y el levantamiento de embargos e inhibiciones sobre cuentas bancarias por un período mínimo de ciento ochenta días. Esta medida apunta a aliviar la situación financiera inmediata de las empresas con dificultades para honrar sus obligaciones tributarias. En segundo término, reclaman una reducción de las tasas de financiación en los planes de pago disponibles para PyMEs y pequeños contribuyentes ante los organismos recaudadores ARCA y ATM, como mecanismo de alivio financiero directo. La tercera propuesta interpela al Estado en su propio funcionamiento: los firmantes solicitan una revisión y reducción del gasto público estructural, que consideran condición necesaria para disminuir la presión impositiva sobre el sector privado. En materia energética (cuarto punto), el documento exige la disminución de la carga impositiva provincial y municipal asociada al consumo energético productivo, un costo que pesa de manera creciente sobre la estructura de gastos de las empresas industriales y agropecuarias. La quinta propuesta apunta a la obra pública local: los empresarios piden que se prioricen proyectos de infraestructura de pequeña y mediana escala, con alto impacto en el empleo y capacidad de derrame rápida sobre la economía local, en reemplazo de grandes obras paralizadas o sin financiamiento definido. El sexto punto se refiere al acceso al financiamiento productivo. Los firmantes solicitan que se facilite y abarate ese acceso en el marco de una eventual reconfiguración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, un instrumento provincial cuya operatividad consideran estratégica para el sector. En séptimo lugar, el documento reclama la adhesión provincial y municipal al Régimen de Incentivo a las Medianas Inversiones (RIMI), tanto en términos conceptuales como mediante medidas concretas que estimulen la inversión productiva en el territorio mendocino. La octava propuesta aborda la sostenibilidad fiscal: las cámaras solicitan que el gobierno provincial no avance en nuevos esquemas de endeudamiento sin antes reevaluar la situación de las cuentas públicas, a fin de evitar trasladar mayores cargas a la economía y, en particular, a las PyMEs. Por último, el noveno punto plantea una revisión de la priorización de proyectos de inversión pública y una reconsideración de los procesos de evaluación de obras en estudio, con el objetivo de reasignar recursos hacia iniciativas de menor escala y mayor impacto inmediato.

Un espacio de diálogo permanente

Más allá de las medidas puntuales, la presentación reclama la conformación de un ámbito permanente de articulación público-privada que permita dar seguimiento a las propuestas formuladas y consolidar una agenda de desarrollo sostenible para la provincia. Los firmantes se ponen a disposición del gobernador para integrar ese espacio.

El documento lleva las rúbricas de los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza, la Federación Económica de Mendoza, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, ACOVI, CAFIM, la Asociación de Viñateros de Mendoza, la Unión Vitivinícola Argentina, APROCAM, la Cámara de Turismo de Mendoza, ASINMET, CIAT, CTCIP, ACDE, CIPA, CADUMP y otras entidades de carácter sectorial y regional, lo que refleja la amplitud del consenso que respalda el reclamo.