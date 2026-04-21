La Provincia de Mendoza se posiciona como hub financiero de la minería en el Andean Capital Forum

La provincia de Mendoza se posiciona como hub financiero de la minería andina en el Andean Capital Forum.

Para impulsar la articulación de proyectos de minería con mercados de capitales internacionales y posicionar a la provincia de Mendoza como hub financiero para el desarrollo de esta actividad, el Gobierno participó de la apertura del Andean Capital Forum este martes, remarcando las condiciones de infraestructura, conectividad y capital humano para cumplir ese rol.

Desde el Ejecutivo destacaron que las diversas ventajas de Mendoza que la posicionan como un nodo de articulación entre proyectos y financiamientos , mediante la formación de profesionales, la conectividad internacional, la logística estratégica y la solidez institucional.

El acto fue encabezado por autoridades del Gobierno; el director de Sudamérica de Toronto Stock Exchange, Guillaume Légaré ; y el cofundador de IN-VR, Stelios Papagrigoriou . Se destacó el valor estratégico del encuentro y se ponderó a Mendoza como un ecosistema con personas con talento y conocimiento, e instituciones con estabilidad y confianza.

También participaron en la apertura del Foro internacional el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, T adeo García Zalazar ; el ministro de Hacienda, Víctor Fayad ; la titular de ProMendoza, Patricia Giménez ; el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino ; el subsecretario de Energía y Ambiente, Manuel Sánchez Bandini ; el director de Minería, Jerónimo Shantal , y el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña .

La provincia de Mendoza como hub financiero de la minería andina

En el contexto global de transición energética, el Gobierno afirmó que “los minerales críticos ocupan un lugar central y la región andina tiene una oportunidad histórica” y que "Mendoza está construyendo un ecosistema para ser un actor relevante en el financiamiento del desarrollo minero andino”, proyectándose “con previsibilidad, sostenibilidad y apertura al mundo para consolidarse como articuladora entre proyectos y capital”.

21 de Abril de 2026, ANDEAN CAPITAL FORUM, foro de minería en el Bustelo Foto: Cristian Lozano

En tanto, el director para Sudamérica de Toronto Stock Exchange destacó la relevancia de Mendoza como una jurisdicción emergente en el mapa global de la minería. Señaló que existe creciente interés por parte de los inversores internacionales en identificar regiones con visión de desarrollo y proyección a largo plazo, y ubicó a la provincia dentro de ese grupo.

En ese sentido, remarcó que la presencia del Toronto Stock Exchange en Mendoza no es nueva, sino parte de un trabajo sostenido en el tiempo. “No es la primera visita en la región. Hemos hecho varias visitas en los últimos dos años para preparar este día de hoy. Hay un deseo muy importante de conocer mejor la provincia de Mendoza como una nueva jurisdicción minera pro inversiones”, sostuvo.

Atracción de inversiones

Légaré subrayó además que el contexto internacional presenta una fuerte competencia por atraer capitales, lo que obliga a las regiones a consolidar estrategias claras de posicionamiento, y valoró el esfuerzo que viene realizando Mendoza para comunicar su potencial y consolidarse como un destino atractivo para el desarrollo minero.

A su turno, Stelios Papagrigoriou destacó el potencial de Mendoza para convertirse en un nodo estratégico dentro del desarrollo minero regional. Subrayó que la provincia reúne condiciones clave para posicionarse como un punto de referencia en la atracción de inversiones y en la articulación de proyectos a escala andina.