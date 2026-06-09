Mundial 2026 en Mendoza: ¿se podrán ver las ceremonias de apertura en las escuelas?. Imagen creada con IA

A días del Mundial 2026 , hay gran expectativa por qué pasará en las escuelas de la provincia de Mendoza durante las ceremonias de inauguración que será este jueves. Desde la Dirección General de Escuelas confirmaron a Sitio Andino que "cada colegio podrá adaptarse".

"Depende de la organización institucional y las actividades que cada escuela quiera aprovechar en torno al Mundial" , indicaron las fuentes consultadas.

De hecho, en algunos establecimientos privados, por ejemplo. han invitado a los alumnos a asistir vestidos con los colores de nuestra bandera: celeste y blanco . También se ha previsto la decoración de las escuelas con banderas y símbolos patrios , incluso, cada grado podrá ornamentar su aula.

A esto se le suma que, cuando la Selección Nacional juegue en horario escolar, los alumnos podrán disfrutar el encuentro deportivo, acopañados por docentes.

De esta manera, la cartera conducida por Tadeo García Zalazar deja la puerta abierta para que cada establecimiento viva el Mundial 2026 teniendo en cuenta el ala del programa pedagógico "La escuela sale a la cancha. Aprendé con la pasión del Mundial", que busca transformar el fanatismo futbolero en una herramienta de aprendizaje sin suspender las clases ni alterar el régimen de asistencia.

MUNDIAL EN LAS ESCUELAS - 352029 Mundial 2026: las escuelas tendrán la libertad de ver o no la ceremonias de apertura.

Mundial 2026: tres países, tres fiestas y un epicentro en México

El Mundial 2026 marcará un hito al ser el primero organizado en forma conjunta por tres países (México, Estados Unidos y Canadá) y el primero en contar con 48 selecciones participantes. Semejante despliegue se verá reflejado en un formato inédito: habrá tres ceremonias de innovación distintas.

Sin embargo, la central y más relevante será la primera, que se desarrollará en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México este jueves 11 de junio. La fiesta comenzará a las 14.30 (hora argentina), justo 90 minutos antes del partido inicial entre el seleccionado local y Sudáfrica, programado para las 16.

El show principal de este primer día estará a cargo de estrellas mundiales como Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial del torneo.

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Además, el escenario contará con grandes figuras de la música internacional y mexicana como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la talentosa cantante sudafricana Tyla.

Al comenzar a las 14.30 hora de Argentina, la gran ceremonia de apertura coincidirá plenamente con el horario de cursado del turno tarde en Mendoza, por lo que las instituciones que decidan sumarse a la transmisión podrán hacerlo adaptando sus actividades de aula.

El turno de Canadá y Estados Unidos: la fiesta sigue el viernes

La histórica triple inauguración continuará el viernes 12 de junio. La segunda celebración tendrá lugar en Toronto, Canadá, a las 14.30 (hora argentina), en la antesala del debut de la selección canadiense ante Bosnia y Herzegovina. El evento multicultural contará con artistas de renombre como Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, Vegedream y William Prince.

Finalmente, esa misma noche, Estados Unidos cerrará la triple apertura. El imponente SoFi Stadium de Los Ángeles se vestirá de gala a las 20.30 (hora argentina), previo al cruce entre el conjunto norteamericano y Paraguay. La FIFA ya confirmó para este cierre una puesta en escena de gran escala tecnológica y pop que incluirá a Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y nuevamente a Tyla, consagrada como la única artista en participar en dos de las tres aperturas mundialistas.

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Del pizarrón a la cancha: cómo se integrará el Mundial en el aula

La apuesta de la DGE va mucho más allá de permitir ver los partidos de la Selección Argentina (como el esperado cruce contra Austria que caerá en horario escolar). El objetivo es que el Mundial funcione como un disparador interdisciplinario en las escuelas mendocinas:

Matemática y Física: se estudiarán estadísticas de los partidos, probabilidades de posesión y los chicos de secundaria utilizarán simuladores digitales para aplicar fórmulas de Física según la trayectoria de la pelota.

Lengua: en la primaria se trabajará con la creación de cuentos y poesías futbolísticas, mientras que en secundaria se analizarán las crónicas del célebre escritor Eduardo Galeano y se practicará la expresión oral mediante relatos y entrevistas simuladas.

Tecnología e IA: a través de entornos digitales como FlexFlix, los alumnos podrán diseñar canciones de aliento y poemas utilizando Inteligencia Artificial.

Ciencias Sociales y Educación Física: se analizará la geografía y la cultura de las sedes y los países participantes, mientras que en el patio los chicos no solo jugarán al fútbol, sino que rotarán en roles de árbitros, cronometristas y narradores.

El Mundial 2026 ya se empieza a jugar y las escuelas de Mendoza no se quedan afuera: con flexibilidad, pantallas en común y cuadernillos pedagógicos listos, las aulas se preparan para aprender al ritmo de la Copa del Mundo.