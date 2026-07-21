21 de julio de 2026
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La FIFA evalúa duras sanciones para algunos jugadores argentinos

La FIFA inició un expediente disciplinario contra futbolistas argentinos por los incidentes tras la final del Mundial 2026 frente a España.

La FIFA evalúa duras sanciones para algunos jugadores argentinos&nbsp;

La FIFA evalúa duras sanciones para algunos jugadores argentinos 

Por Sitio Andino Deportes

La FIFA confirmó la apertura de un expediente disciplinario contra algunos integrantes de la Selección Argentina tras los incidentes ocurridos al finalizar la final del campeonato. El organismo internacional analiza las actas arbitrales y los videos para determinar las posibles sanciones a los futbolistas involucrados antes de que se emita un dictamen definitivo sobre el caso.

¿Quiénes son los investigados por la FIFA y qué hechos se analizan?

El foco principal de la Comisión Disciplinaria está puesto en las agresiones físicas y verbales registradas sobre el campo de juego del MetLife Stadium. Entre los futbolistas señalados se encuentra Leandro Paredes, quien protagonizó un duro enfrentamiento con Eric García y derribó a Gavi, situación por la cual el árbitro Slavko Vini le mostró la tarjeta roja.

Asimismo, las imágenes audiovisuales comprometen a Nahuel Molina por un impacto sobre el abdomen de Rodri en medio de los festejos españoles. En el tumulto también quedaron involucrados el defensor Nicolás Otamendi, el delantero Thiago Almada y Roberto "Ratón" Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni que mantuvo un fuerte cruce con Dani Olmo.

¿Qué dijeron las partes tras la final del Mundial 2026?

A pesar de la gravedad de las imágenes, el mediocampista español Gavi le bajó el tono a la polémica al ser consultado sobre posibles suspensiones para sus colegas. “No, la verdad es que no creo que tengan que ser suspendidos. Entiendo que no sea una buena imagen para los niños, pero creo que también hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta; al final todo es fútbol y tiene que ser así siempre”, reflexionó el juvenil del Barcelona.

Por su parte, la prensa internacional reaccionó de manera crítica ante los empujones y la actitud del plantel argentino durante la premiación. Periódicos como The Telegraph calificaron los hechos con dureza, mientras que medios españoles como Marca tildaron de “indignos” los gestos de darle la espalda al podio durante la consagración del rival.

El tribunal de ética evalúa la documentación completa y podría dictaminar desde suspensiones de fechas oficiales hasta multas económicas para la AFA. El cierre de esta edición del certamen mundialista deja un sabor amargo, también, en el plano disciplinario, donde la Scaloneta deberá aguardar la resolución oficial del organismo rector.

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