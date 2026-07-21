21 de julio de 2026
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Tunuyán

Orgullo de Tunuyán: Fausto López continuará su carrera de vóley en Canadá

El joven deportista de Tunuyán Fausto López fue contratado por el club canadiense Keyano Huskies

Fausto López se irá a jugar a Canadá.

Fausto López se irá a jugar a Canadá.

Por Sitio Andino Departamentales

El joven Fausto López, nacido en Tunuyán y dedicado al vóleibol profesional, dio un nuevo paso en su carrera deportiva tras ser contratado por el club canadiense Keyano Huskies, concretando así uno de los mayores sueños de su trayectoria.

Antes de emprender su viaje al exterior, el deportista dialogó con Noticiero Andino, donde compartió sus sensaciones frente a este importante desafío y brindó detalles sobre la oportunidad que lo llevará a competir en el voleibol canadiense.

Un nuevo desafío internacional

La incorporación de Fausto López al Keyano Huskies representa un importante salto en su carrera, además de un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación que ha demostrado a lo largo de su formación deportiva.

El tunuyanino iniciará una nueva etapa en Canadá con el objetivo de continuar creciendo a nivel profesional y representar al departamento y a Mendoza en el ámbito internacional.

Su llegada al equipo canadiense marca el cumplimiento de una meta personal y abre una nueva oportunidad para seguir desarrollando su carrera en el exterior.

Del Vóley de Tunuyán el Mundo

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